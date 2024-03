Espurnes Barroques a Ponent

La setena edició del festival Espurnes Barroques, que ofereix experiències musicals en enclavaments patrimonials barrocs de les comarques del centre de Catalunya, comptarà amb vuit cites a Ponent, la majoria en municipis del Solsonès i la Segarra i una a la Noguera, que se suma així aquest any al certamen. El festival, que es va presentar ahir a Barcelona, també es desenvolupa al Bages i l’Anoia i s’estendrà a més en aquesta ocasió fins a la comarca del Berguedà amb una programació total de 14 concerts (la meitat dels quals a Ponent), passejades, conferències, dinars musicals, un taller, una performance i una instal·lació poètica sonora i visual. De fet, aquesta activitat servirà d’acte inaugural de l’Espurnes Barroques el pròxim 11 de maig a la seu del consell comarcal del Solsonès, amb els poetes Felipe Cussen i Víctor Sunyol, i que podrà visitar-se fins al 24 de maig. L’1 de juny, Jaume Ayats conduirà un taller de polifonies tradicionals al santuari de Pinós (Solsonès), abans d’un dels plats forts del festival, a Riner (vegeu el desglossament). El 2 de juny, l’activitat concertística es traslladarà a Vergós Guerrejat (Estaràs, Segarra) i a Sant Pere de Matamargó (Pinós, Solsonès). Santa Maria de Ponts (Noguera), la Molsosa (Solsonès) i el paranimf de la Universitat de Cervera acolliran els últims concerts el cap de setmana del 8 i 9 de juny. Totes les activitats comptaran amb degustacions gastronòmiques incloses a les entrades (20 €), amb productes de proximitat.

L’Orquestra del Miracle estrenarà la seua segona producció

■ L’Orquestra del Miracle, dirigida per Juan de la Rubia i impulsada des de l’any passat per la Fundació Espurnes Barroques, estrenarà l’1 de juny (19.00 h) al santuari del Miracle de Riner la seua segona producció. Juntament amb la jove soprano nord-americanopolonesa Alexandra Nowakowski, interpretarà el Glòria de Händel i un motet (composició religiosa medieval) de Francesc Valls en clau de recuperació patrimonial. Les entrades anticipades i abonaments per al festival podran adquirir-se ja a partir de dilluns vinent al web espurnesbarroques.cat.