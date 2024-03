Premien l'associació CIMA de dones cineastes

La 68a edició dels Premis RNE Sant Jordi de cinematografia va anunciar ahir un nou guardó en el palmarès, el d’indústria cinematogràfica, que van atorgar a l’Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals CIMA per la seua contribució a la igualtat en el món del setè art. L’entitat, creada el 2006, compta amb 1.100 sòcies entre entre directores de cine i televisió, guionistes, actrius, muntadores, compositores, publicistes o directores de fotografia. Els Premis Sant Jordi, que s’entregaran el 24 d’abril a Barcelona, ja van anunciar al gener, entre altres categories, la millor pel·lícula per a La societat de la neu i el millor film estranger per a Los asesinos de la luna.