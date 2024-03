L’avançament electoral anunciat dimecres a Catalunya impedirà que es dugui a terme la inauguració del Museu Morera de Lleida, previst per al 13 d’abril, però l’ajuntament ha decidit que aquell dia obrirà portes perquè ja pugui ser visitat. Així ho va assegurar ahir l’alcalde de la capital, Fèlix Larrosa, al programa A Diari de Lleida Televisió, on va assenyalar que “no podrem celebrar la inauguració, però obrirem portes”.

“L’acte protocol·lari ja ho farem més endavant”, va assenyalar Larrosa, que va recordar que aquestes últimes setmanes ja està sent visitat per diversos grups de ciutadans “a tall de prova de càrrega”. En aquest sentit, el Paer en Cap va remarcar que les obres per adequar l’edifici de l’antiga Audiència de Rambla Ferran, on s’ubicarà el Morera, “semblava que comportarien més complexitat de la que ha acabat tenint perquè es van trobar restes arqueològiques, però les obres han anat avançant amb una pandèmia pel mig”. Larrosa va destacar que amb aquest nou museu “tindrem un gran equipament cultural que, sumat al projecte Rambla [el pla del govern municipal per reformar la Rambla Ferran] suposarà un abans i un després per a la zona i afavorirà la connexió entre el Centre Històric i la canalització del riu Segre”.?

Larrosa també va posar èmfasi en què amb l’obertura de portes del Morera “tanquem una història de 100 anys” i que servirà perquè la ciutadania conegui el patrimoni artístic de la ciutat. “Hi ha molta gent que no coneix el Morera com a concepte ni l’art i la pintura que exposa, però per a una ciutat com la nostra és una injecció d’autoestima i orgull i en el qual han intervingut i treballat diversos alcaldes”.

El projecte per al museu es va començar a gestar fa deu anys i les obres van arrancar l’abril de 2019. Estat, Generalitat, Paeria, Diputació i la Unió Europea han assumit els 6,1 milions d’euros que ha costat tant la rehabilitació com la museografia. En total el museu tindrà 3.500 metres quadrats i sis plantes.