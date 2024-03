Versos en honor a Magre, Estellés i Salvat-Papasseit

El festival Poesia Lleida va celebrar ahir la segona jornada amb recitals poètics a la plaça de l’Escorxador i el Cafè del Teatre. El primer acte va venir de la mà de Poetry Slam Lleida. El Tractor del Amor, Julsivers, Aïda Fontova i Ramon González van compartir amb el públic els seus sentiments, idees i experiències amb el ritme, la ritma i la passió que caracteritzen les accions escèniques d’aquest col·lectiu. Més tard, els rapsodes Amat Baró i Marta Giné van ser els protagonistes del recital al Cafè del Teatre, titulat Toujours parmi nous, monsieur. Amb motiu de la celebració del centenari del naixement de Jaume Magre (1924-1999), van recitar poemes en francès i català, les dos llengües d’aquest promotor cultural nascut a Cervera que va contribuir a la construcció d’una ciutat més sàvia i lliure.

A més de Magre, el festival que es desenvoluparà fins diumenge també retrà homenatge a unes altres dos figures rellevants del món de les lletres. D’una banda, commemora els 100 anys del naixement del poeta valencià Vicent Andrés Estellés i, de l’altra, el centenari de la mort de Joan Salvat-Papasseit. En el primer cas, el certamen ha aconseguit reunir tres figures excepcionals per parlar d’Estellés en Amants com nosaltres, que tindrà lloc avui al Cafè del Teatre (20.00 hores). Hi participaran Josep Ballester, guanyador del Premi Josep Vallverdú d’assaig i del Premi Maria-Mercè Marçal de poesia; Maria Josep Escrivà, que ha publicat amb Pagès Editors una antologia de la seua obra; i la comissària de l’Any Estellés, Àngels Gregori.