“L'horitzó ja no passa per Barcelona”

La Fundació Privada Horitzons 2050, impulsada des de fa dos anys per l’escriptor, mecenes i activista cultural lleidatà Antoni Gelonch, va presentar ahir al Parador de Lleida la nova revista Horitzons “per explicar els grans temes de Catalunya i el món des de Lleida”. Amb un format de llibre-revista de periodicitat semestral i un primer número que supera les 200 pàgines, Horitzons arribarà avui a les principals llibreries del país amb l’objectiu de “fomentar el debat” apostant per Lleida com a “capital de l’horitzó”. En aquest sentit, el director de la nova publicació, el periodista de Balaguer Francesc Canosa, va afirmar que “avui l’horitzó es pot construir des de qualsevol punt del món. Ja no passa per Barcelona, passa per on nosaltres vulguem”.

Davant d’un auditori amb prop d’un centenar de persones, Francesc Canosa va repassar breument el primer sumari d’Horitzons, amb articles i reportatges com els que firmen el periodista i historiador Enric Calpena, “que recorda que totes les guerres han passat per Lleida”, o la cantautora Meritxell Gené, “que posa banda sonora a Ponent”, i fins i tot l’apartat del més enllà de la revista, amb uns singulars diàlegs com els del filòsof lleidatà Ferran Sáez amb el metge jueu nascut al segle XV a Lleida Cresques Abnarrabí.

El president de la Diputació, Joan Talarn, va remarcar que “Lleida, el Pirineu i Aran és terra d’oportunitats i nosaltres hem de ser els primers a creure’ns-ho. I per això, necessitem instruments com aquesta revista.” L’alcalde, Fèlix Larrosa, va agrair la implicació ciutadana en projectes culturals i va animar amb la revista Horitzons “a fer de Lleida una ciutat més capital”.

Gira pel territori que comença dissabte a la Seu i Ponts

Dissabte arrancarà una autèntica gira de presentacions de la nova revista Horitzons pel territori. Serà a la Seu d’Urgell i Ponts i, en jornades successives, ja hi ha previstes visites a Guissona, l’Albi, Juneda, Balaguer, Àger, Mollerussa, les Borges Blanques, Sort i el Palau d’Anglesola, entre altres localitats. Barcelona també acollirà una presentació, el 3 d’abril al nou Museu de l’Art Prohibit, de l’empresari lleidatà Tatxo Benet. Tant Gelonch com el tresorer de la Fundació Horitzons, Marc Cerón, van reclamar la implicació del teixit empresarial de Lleida en aquest projecte cultural “per ser referents per a tot el país”. La revista, exclusivament en paper, surt a la venda amb un preu de 25 euros, o amb entrega a domicili fent-se Amic de la Fundació (amic.horitzons2050.org).