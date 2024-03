Renaldo & Clara opta a un premi de la música indie

El grup lleidatà Renaldo & Clara, amb la cantant Clara Viñals al capdavant, està nominat a un dels Premis de la Música Independent (MIN), que concedeix la indústria musical independent d’Espanya i que s’entregaran el 17 d’abril a Saragossa. Competirà en la categoria de millor àlbum de l’any en català per La boca aigua amb Clara Peya, Guineu, Júlia Colom i Maria Hein. El disc de la banda lleidatana ja va ser triat en els Enderrock com el millor de l’any per la crítica musical. D’altra banda, Cala Vento, Robe, Shego, Valeria Castro i Xoel López pugnaran pel premi al millor àlbum. La banda madrilenya Ginebras encapçala amb 5 nominacions el rànquing de candidats al davant del trio gallec Tanxugueiras, amb quatre.