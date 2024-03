El festival Poesia Lleida es posa a recitar pel carrer

La penúltima jornada del festival Poesia Lleida va ser ahir la més de carrer. De les cinc accions poètiques programades, quatre van sortir al carrer amb la intenció de difondre al màxim la poesia entre passejants i compradors. Com els clients que van acudir al matí al mercat de fruita, verdura i roba de Pardinyes, al pàrquing del Barris Nord, que van gaudir entre les parades d’un recital de poemes a càrrec d’alumnes de l’institut Gili i Gaya i de la Coordinadora Gent Gran i Voluntariat Sènior de Lleida.

Al migdia, l’acció poètica es va traslladar al carrer Alcalde Costa. Prop d’una vintena de rapsodes, tant a títol individual com dels col·lectius recitadors del Cercle de Belles Arts i del Poetry Slam, van protagonitzar un tomb poètic amb la complicitat dels comerços d’aquest carrer i els seus veïns. Així mateix, Frank Ferrero i diversos col·laboradors van intervenir en una acció poètica clandestina en un local tancat, al número 20 d’aquest carrer.A la tarda, la figura i obra de Màrius Torres va prendre el protagonisme a través d’un tomb literari pels espais a Lleida del poeta lleidatà per excel·lència, conduït per la filòloga Joana Alba Cercós. La jornada va culminar a la llibreria la irreductible, amb la presentació del nou poemari de María Sánchez, Fuego la sed. Aquesta autora i Cleofé Campuzano tancaran avui (12.00 h) el Poesia Lleida al Centre d’Art la Panera.