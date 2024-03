Pau Donés 'reviu' al Cotton

La sala Cotton de Lleida va penjar divendres a la nit el cartell d’entrades esgotades, amb més de 800 fans que van gaudir del concert de Jarabe de Palo, en plena gira de tribut al que va ser el seu líder i cantant, Pau Donés, mort el juny del 2020. A la cita no van faltar familiars i amics de l’artista originari de Montanui, i molts admiradors desplaçats des de la Ribagorça. Marc Donés, germà de Pau, es va mostrar “molt content i emocionat per la resposta del públic de Lleida”, que no va deixar de cantar, ballar i emocionar-se amb els èxits del grup, amb el suport de projeccions, algunes de protagonitzades pel mateix Pau Donés. El fotògraf i DJ Rafa Ariño va obrir i va tancar la vetllada musical.