La Biblioteca Pública, més accessible

La Biblioteca Pública de Lleida continua d’obres en el marc del pla director d’actuacions aprovat el 2021. Després de la reparació de les claraboies dels claustres l’estiu passat, ara s’emprendrà la reforma de l’accés i vestíbul principal d’aquesta infraestructura cultural de la ciutat “per millorar l’accessibilitat i la visibilitat de l’espai de recepció”, va explicar ahir a SEGRE la directora de l’equipament, Antònia Capdevila. Així, acaba de sortir a licitació pública aquest projecte per un import total de 296.078,52 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 20 setmanes a partir de la data de la firma de l’acta d’inici de l’obra. La proposta de remodelació de l’espai incorporarà una rampa que substituirà una de les dos escales d’accés al vestíbul d’entrada, la qual cosa permetrà millorar l’accessibilitat de l’edifici. Així mateix, la reforma crearà un nou vestíbul que proporcionarà una relació visual directa des de la mateixa entrada amb el taulell d’atenció a l’usuari. En aquest sentit, Capdevila va detallar que “la paret que s’aixeca darrere del taulell s’enderrocarà per crear un espai més gran, una plaça a la zona central de la qual se situarà la nova àrea d’atenció, la qual cosa permetrà acabar amb la puntual aglomeració de gent a la recepció, una visibilitat més gran a tota la zona d’entrada i un recorregut per tant més fàcil”.

Capdevila va confiar que les obres puguin executar-se durant l’estiu vinent ja que segurament la demolició de la paret requerirà el tancament de la Biblioteca durant uns dies, com ja va passar l’agost passat amb la reparació de les claraboies dels claustres.