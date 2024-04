El Pla Iglú 2024 tanca després d'atendre 354 persones i facilitar prop de 9.000 allotjaments

ACN Lleida - L’Ajuntament de Lleida ha tancat el Pla Iglú després d'atendre 354 persones i havent facilitat 8.915 allotjaments. En 143 dies d’activació, la mitjana ha estat de 62 persones per dia. El 28 de desembre es va produir l'aforament màxim del servei amb 86 persones al pavelló i 3 a Jericó. L’any 2023, el màxim es va produir el 7 de febrer amb 117 persones ateses. Per gèneres, el Pla Iglú ha donat cobertura a 310 homes i 44 dones. El nombre d'usuàries han crescut un 3% respecte a la campanya de l'any anterior i representen un 12’4% del total. Per edats, augmenta del 18% al 23’3% el nombre de menors de 25 anys que sol·liciten el servei, mentre que només un 2% tenen més de 65 anys. També s’han atès 19 persones amb alguna discapacitat o dependènciaEl Pla Iglú activa els cossos de seguretat perquè informin i traslladin persones que han estat localitzades dormint en diferents espais de la ciutat. En aquest sentit, des del cos de Mossos d'Esquadra i, majoritàriament, des de la Guàrdia Urbana, aquest any s’han fet 53 actuacions, 94 menys que l’any passat, perquè s’han detectat menys persones en espais públics. L’activació del nivell 1, que implica recerca activa de persones dormint al carrer, ha estat més baixa que altres anys.

Diumenge 31 de març va ser la darrera nit de pernoctació al Pavelló 3 de Fira de Lleida. Les darreres setmanes s’ha anat fent la desescalada de forma progressiva, derivant les persones més vulnerables i amb possibilitats d’iniciar processos de millora, a l’allotjament residencial d’urgència, gestionat per la Fundació Jericó, per continuar els corresponents processos d’inclusió. A partir d’ara, es continuen reservant 4 places d’urgència per si es produeix alguna situació sobrevinguda.

Un pla que va començar al novembre

L’Ajuntament de Lleida va iniciar el Pla Iglú 2023 – 2024 el dia 9 de novembre de 2023 davant la imminent baixada de temperatures. Per aquesta campanya es va habilitar novament el Pavelló 3 de Fira de Lleida, amb capacitat per a 70 places amb servei de dutxes, consigna, autobugaderia, sopar i pernoctació. També s'ha reforçat la intervenció al carrer amb un equip d’educadors de l’entitat Sant Joan de Déu Terres de Lleida i de l’àrea d’inclusió social, que diàriament han fet recerca de persones dormint al carrer, informant-les i traslladant-les en cas necessari, a l’equipament nocturn per preservar-les del fred.

També ha estat operatiu el servei municipal d’allotjament d’urgència per a persones sense llar gestionat per la Fundació Jericó per a aquells casos valorats com a especialment vulnerables que requerissin d'un recurs més especialitzat per edat, gènere o altres causes sanitàries.

Els objectius del Pla Iglú són prevenir les conseqüències que el fred pugui tenir en la població amb pocs recursos, bé es tracti de persones transeünts o que dormen al ras o residents a Lleida en situació precària pel que fa a l’habitatge. També pretén oferir els recursos necessaris per a cada situació de necessitat que es plantegi a conseqüència del fred, de manera que aquesta població no en pateixi els efectes i rebi l’atenció adient.

El Pla Iglú es va aplicar a la ciutat de Lleida per primer cop l’hivern del 1990-1991 per atendre les persones sense sostre.