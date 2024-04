El nou Museu Morera de Lleida, a punt per obrir portes dissabte

detail.info.publicated Redacció / acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nou Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida ja ho té tot a punt per obrir al públic dissabte a la nova seu definitiva després d'unes obres que s'han allargat 5 anys i han costat uns 5,8 milions d'euros. Després de més de 100 anys de nomadisme per llocs com l'antic convent del Roser o el Casino, el museu s'ubica finalment en un espai propi a l'antiga Audiència Provincial amb un edifici dedicat completament a les funcions que li pertoquen com a pinacoteca.

Obres de Leandre Cristófol exposades al nou Museu MoreraOriol Bosch / ACN

El nou Morera es distribueix en tres plantes dedicades als serveis tècnics i tres a exposició, que busquen la màxima connectivitat entre els diferents espais a través d'un pati interior diàfan. També hi ha una terrassa amb vistes a la Seu Vella. La nova etapa arrenca amb una exposició que repassa aquest segle de canvis artístics i culturals. Aquest dimarts, el museu ha obert les portes al mitjans de comunicació.

El director de Museu Morera, Jesús Navarro, mostra obres emmagatzemades al nou equipament.Oriol Bosch / ACN

Un quadre de Jaume Morera exposat al nou Museu MoreraOriol Bosch / ACN

Ampliarem la informació