El Morera obrirà el dia 13, amb accés gratuït un mes

El dissabte 13 d’abril, per fi, serà el gran dia. El Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida obrirà les portes al públic a la rehabilitada antiga Audiència, a la rambla Ferran. Tot i que la inauguració oficial haurà d’esperar que passin els temps electorals, l’edifici ja rebrà els primers visitants a partir de les 12.00 h, en una jornada que s’allargarà fins a les 18.00 i que es repetirà també el diumenge 14. Des del mateix museu recomanen la reserva prèvia d’entrada (morera.paeria.cat) per a aquest primer cap de setmana perquè hi haurà control d’aforament i regulació de la circulació interior de persones per assegurar una correcta visita per a tothom.

El museu ha previst el lliure accés a les instal·lacions durant un mes, fins al dimarts 14 de maig, quan passarà a cobrar una entrada de 5 euros, amb un ampli programa de descomptes per a diversos col·lectius, des de joves a avis. El Morera s’estrenarà amb l’exposició Arrels i horitzons. Més d’un segle d’art, que exhibirà una selecció de gairebé 450 obres d’art de les més de 5.000 de la col·lecció, en un recorregut cronològic des de finals del segle XIX fins a l’actualitat, amb presència de creadors capitals del patrimoni artístic català com Jaume Morera, Xavier Gosé, Antoni Garcia Lamolla, Leandre Cristòfol, Enric Crous, Josep Iglésias del Marquet, Palmira Puig, Rosa Siré, Alba G. Corral, Alfons López, Albert Bayona o Antoni Abad.

La nova pàgina web ja és operativa

El Morera va anunciar ahir que ja es troba operativa la nova pàgina web del museu (morera.paeria.cat), adaptable a dispositius mòbils i amb una navegació més simplificada i intuïtiva. El portal inclou la venda d’entrades i reserva d’activitats, a més d’un apartat dedicat a recursos educatius.