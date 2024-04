El nou Morera de Lleida obre avui al públic

El nou Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida obrirà avui per fi les portes al públic després de cinc anys d’obres per rehabilitar l’edifici de l’antiga Audiència Provincial a la rambla Ferran. Serà justament a les 12.00 hores, amb una primera jornada d’estrena –que no d’inauguració oficial, per imperatiu del calendari electoral– que es desenvoluparà fins a les 18.00 h.

La Paeria va informar ahir que ja s’havien inscrit un miler de persones per ser els primers a disfrutar avui i demà de l’exposició inaugural Arrels i horitzons, que exhibirà fins al febrer de l’any que ve més de 450 obres del fons d’art de la col·lecció, que supera les 5.000 peces. L’entrada és gratuïta –ho serà fins al proper 14 de maig–, però davant de les previsibles ganes de veure com ha quedat el nou edifici, des de l’ajuntament es va recomanar la inscripció prèvia per controlar així l’aforament, evitar aglomeracions i fer més còmodes les visites. De fet, la Paeria va anunciar ahir més facilitats: avui dissabte no es podrà circular per la rambla Ferran entre els carrers Anselm Clavé i Riquer en direcció al pont Vell entre les 9.00 i les 14.00 h, encara que si l’afluència de gent ho recomana, la Guàrdia Urbana podrà mantenir el tall també a la tarda o demà diumenge durant les hores que el Morera estarà obert, de 10.00 a 14.00 h. Així mateix, amb motiu de l’estrena del Morera, demà se celebrarà una edició especial del Mercat de la Rambla, la qual cosa també comportarà el tall del trànsit en aquesta via de les 8.00 a les 15.00 hores, al tram entre l’avinguda Francesc Macià i el carrer General Brito en direcció a l’estació de tren.