Una memòria de la Transició política, agrària, cultural i ecològica a Ponent

L’escriptor i periodista Xavier Garcia Pujades (Vilanova i la Geltrú, 1950) ha reelaborat les desenes de cròniques, articles i reportatges que va publicar en diversos mitjans de comunicació als anys 70 i principis dels 80 per rememorar al llibre Oponents (Pagès Editors) algunes de les realitats socials, polítiques, agràries i mediambientals de les comarques de Ponent d’aquells anys de la Transició. Cofundador aleshores del Col·lectiu de Periodistes Ecologistes, Xavier Garcia explica a SEGRE que “vam ser pioners de la informació local i comarcal sobre medi ambient i ecologia, unes dècades abans que aquests conceptes es posessin de moda, perquè ja intuíem llavors què podia passar amb el desenvolupament econòmic i social del país després del franquisme”. Vinculat també a la política com a membre de Nacionalistes d’Esquerra i després d’Els Verds-Alternativa Verda, Garcia critica que “la Transició només va ser una transacció entre les velles mòmies del franquisme i les noves formes democràtiques de la qual es va aprofitar el nou món empresarial”. D’aquí el títol amb què ha batejat aquestes memòries, Oponents, en al·lusió a l’ampli repàs d’episodis en els quals “la gent s’oposava a tot, en els quals van provar de resistir i batallar per passar de la dictadura a la democràcia”. Al llibre, dedica per exemple un espai significatiu a les lluites populars en contra de la construcció del pantà de Rialb. De fet, la fotografia que il·lustra la portada és d’una gran manifestació celebrada a Ponts el maig del 1986 en contra d’aquesta infraestructura hidràulica. Deu anys abans, Garcia també recorda les primeres grans concentracions de pagesos a Lleida arran de la recent fundació d’Unió de Pagesos.

El llibre repassa així mateix episodis de renaixement cultural després del franquisme amb cites com les 50 Hores d’Art de Balaguer, a la primavera del 1975, pocs mesos abans de la mort de Franco, “un festival reivindicatiu organitzat per Josep Espar Ticó”, o la Trobada de la Cançó de les Terres de Lleida, celebrada el juliol del 1976 a Guissona, en la qual van participar cantautors i poetes com Miquel Àngel Tena, Xavier Ribalta, Jordi Oró, Manuel Montañés o Josep Borrell. Vallverdú, Viladot o Cristòfol són altres noms que desfilen per aquesta memòria de la Transició a Ponent.