Arxiu Gomá per al Col·legi d'Arquitectes

L’arquitecte Mariano Gomá Otero (Barcelona, 1952) va firmar ahir a la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) el conveni de cessió del seu arxiu professional i també el del seu pare, l’arquitecte lleidatà Mariano Gomá Pujadas (1915-1990), en un acte juntament amb el degà del COAC, Guim Costa, i el president de la demarcació de Lleida, Lluís de la Fuente. Gomá Pujadas no només es va distingir pels seus èxits professionals, sinó també per la seua passió per les arts i la cultura. Reconegut com un pintor destacat, les seues obres es troben en col·leccions particulars, familiars i fins i tot al Museu Morera. A Lleida, va ser un dels fundadors del Cercle de Belles Arts i va exercir de vicepresident de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Gomá Otero va desenvolupar la seua carrera a Lleida (on va presidir el Col·legi d’Arquitectes) i Barcelona.