Dotze escoles de dansa surten al carrer per difondre aquest art

La dansa sortirà al carrer un any més a Lleida per celebrar el Dia Internacional de celebració d’aquest gènere artístic, el 29 d’abril, i la Paeria ha organitzat un programa d’activitats amb una dotzena d’escoles de dansa de la ciutat i d’altres localitats amb l’objectiu d’arribar a tots els racons i públics. Des d’avui divendres fins al dia 29 s’han organitzat una desena d’actuacions per difondre la dansa en tota la seua diversitat i perquè el públic en pugui gaudir.

La regidora de Cultura, Pilar Bosch, va presentar ahir el cartell d’activitats, acompanyada de la presidenta de l’Associació de Centres Privats de Dansa de les Terres de Lleida (CAD), Montse Miret; del director executiu de la Fundació Orfeó Lleidatà, Xavier Quinquillà; del vicerector de Cultura de la Universitat de Lleida, Joan Busqueta, i del director de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Andreu Vàzquez. Bosch va subratllar que “el dia internacional és una oportunitat per treure la dansa a l’espai públic i donar-li així més visibilitat”. Miret va explicar que, a més dels centres privats de Lleida, també hi participaran escoles de Balaguer, Mollerussa, Guissona, Almenar i Alcarràs, amb exhibicions per diferents punts de la capital del Segrià. Una de les novetats aquest any serà l’estrena de l’espectacle Immortal, un cant a la vida, del Cor de l’Orfeó Lleidatà i el Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre de Barcelona, el dia 27 en la Llotja, com a colofó a una jornada d’activitats formatives gratuïtes al matí i una mostra de dansa a la tarda.

The Ioga Gallery a la Seu Vella, amb art de la Fundació Sorigué

El festival internacional The Ioga Gallery aterrarà en la seua primera edició a Lleida, del 22 al 28 d’abril a la Seu Vella, amb un programa de 50 hores de pràctiques de diferents classes de ioga, meditació i altres propostes artístiques. Es preveu la participació d’una vintena de professors i artistes de diferents països, així com professors locals, que lideraran la primera part del festival, denominat Off Gallery, una sèrie de classes gratuïtes en diferents localitzacions de la ciutat.Val a destacar que, en col·laboració amb la Fundació Sorigué, es podrà gaudir de l’obra audiovisual Burn to Shine, de l’artista suís Ugo Rondinone, a la Casa de la Volta de la Seu Vella. Es tracta d’una peça amb una gran dimensió espiritual, en línia amb els valors d’aquest festival. Les obres de Rondinone s’han exhibit en museus i galeries de París, Viena, Frankfurt o Londres i formen part de les col·leccions del Centre Pompidou o el MoMA de Nova York.