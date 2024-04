Compte enrere per a la diada

S’atansa la tradicional citació literària de Sant Jordi i creix el frenesí d’activitats, presentació de llibres i firmes d’autors per promocionar l’àmplia llista de novetats que es trobaran els lectors a les llibreries i les parades dimarts vinent. Serà la primera diada postcovid que caurà en jornada laborable després de les dos últimes edicions en cap de setmana, encara amb el viu record de la pandèmia i les restriccions. Així, per avui dissabte es preveu la signatura d’exemplars en dos llibreries de Lleida. Al migdia, El Genet Blau acollirà la presentació d’una de les novetats per al públic infantil amb més ganxo en aquesta diada, el conte La llegenda de Sant Jordi de cap per avall, amb els seus dos autors, l’escriptora Tina Vallès i l’il·lustrador Òscar Julve, que també estaran presents a mitja tarda a la firma de llibres de la llibreria Caselles, que comptarà també amb Pau Juvillà, Montse Sanjuan, Juan Cal i Santi Sirvent, amb les seues respectives novetats.

D’altra banda, la llibreria La Fatal tornarà a organitzar un vermut literari a partir de les 12.00 hores, rememorant aquella cita habitual del dia de Sant Jordi a la parada de l’antiga llibreria Punt de Llibre a la rambla d’Aragó. En aquest cas, el Vermut Fatal vol convertir-se en una festa de la lectura uns dies abans de la diada amb la presència d’autors de Lleida.A més, el Gremi de Forners de Lleida s’avançarà avui a la ja tradicional venda del Pa de Sant Jordi durant la diada amb una parada a la plaça de la Catedral durant tot el dissabte.

El Museu Morera celebrarà dimarts una nova jornada de portes obertes, de 10.00 a 18.00 hores

D’altra banda, el Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida va anunciar ahir que també celebrarà dimarts el seu primer Sant Jordi a la rambla Ferran amb una nova jornada de portes obertes ininterrompuda des de les 10.00 fins a les 18.00 hores. Així mateix, obsequiarà els visitants amb un punt de llibre amb un disseny dedicat a la nova seu, realitzat per l’equip Sopagraphics, i oferirà un 10 per cent de descompte en la compra de publicacions de la botiga del museu.

Una mestra escriu un conte infantil per recordar la ‘bruixa’ de Biosca

Teresa Guàrdia, de Biosca, al Solsonès, coneguda popularment com la Baquiol, va ser el 1806 l’última dona que va morir a la foguera a Catalunya acusada de bruixeria. Dos segles després, una altra veïna de Biosca, la mestra Montse Cuadros, establerta a Cervera, acaba de publicar el conte infantil La Baquiol (El Cep i la Nansa Edicions), una obra en la qual ret homenatge a aquella dona, posa en context l’època i recupera també la forma de vida rural i el valor de l’experiència dels avis a l’hora de traslladar el coneixement als més joves, informa Xavier Santesmasses. A més, el treball previ d’investigació històrica sobre la Baquiol ha permès a l’autora revelar aspectes fins ara desconeguts d’aquella dona, com que era filla d’uns agricultors humils de Biosca, que va estar casada i que va tenir un fill que va morir en edat primerenca. El llibre compta amb il·lustracions de Laura Cerrillo, inspirades en racons i vistes de la població medieval de Biosca. Cuadros va publicar l’any 2023 el conte La llegenda de l’aigua.

Flors amb Lego i intercanvi de llibres a la Universitat de Lleida

Elaborar roses amb peces de Lego, intercanviar llibres, gaudir d’una exposició sobre obres de poesia o participar en l’escriptura col·lectiva d’una història són algunes de les propostes que ha preparat la Universitat de Lleida (UdL) per celebrar la diada de Sant Jordi. La biblioteca de la Facultat de Lletres, al Rectorat, plantejarà dilluns com una activitat interactiva construir un ram de 12 roses amb l’ajuda de 822 peces de Lego. La mateixa biblioteca ha preparat una exposició amb una selecció d’obres de poesia escrites per professors de la UdL com Jaume Pont, Pere Rovira, Josep Maria Sala-Valldaura o Jordi Jové. Les biblioteques de la UdL també regalaran llibres procedents de donacions o duplicats. La Jaume Porta, a Cappont, proposarà així mateix participar en l’escriptura d’una història de manera cooperativa. I Edicions de la UdL oferirà de dilluns a divendres un descompte del 10 per cent en els seus llibres.