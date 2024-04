Balaguer distingeix Josep Vallverdú amb el Premi d'Honor de la Cultura

Balaguer va distingir ahir l’escriptor Josep Vallverdú amb el Premi d’Honor de la Cultura per “la seua llarga trajectòria en el món literari, sent un referent de la cultura catalana”. L’entrega del guardó a l’autor lleidatà centenari, veí des de fa anys de la capital de la Noguera, va posar la cirereta a la tercera edició de la Nit de la Cultura, en una gala celebrada a l’església de Sant Domènec.

L’acte va començar amb el nomenament dels projectes seleccionats per rebre les Beques de Suport a la Creació, que atorga l’ajuntament amb la voluntat de promoure projectes multidisciplinaris que atansin la creació, l’art, la literatura i la música als ciutadans. Aquestes beques s’han concedit enguany a les propostes presentades per Arnau Millà, Àngels Farrerons, Produccions Griot, Salvador Gabarrella, Olga Montoliu, Marta Palací i Àlex Rubio.Durant la gala es van entregar els premis Comte Jaume d’Urgell, que reconeixen “persones i a entitats que, per la seua força cultural, original trajectòria i gran capacitat de comunicació de la seua tasca i obra, contribueixen a ampliar i enriquir la xarxa natural i real dels territoris de parla catalana i dels seus ciutadans”. En la categoria col·lectiva, van rebre aquesta distinció de forma ex aequo la Plataforma per la Llengua, per la “promoció del català com a instrument de cohesió social”, i l’Obra Cultural Balear, per “la promoció de la llengua i la cultura pròpies i per la seua tasca a favor del reconeixement de la personalitat nacional de les Illes Balears”. A títol individual, també es va atorgar el Premi Comte d’Urgell al periodista lleidatà i empresari de mitjans de comunicació Tatxo Benet per “exercir un actiu mecenatge cultural”, plasmat en la recent inauguració a Barcelona del Museu de l’Art Prohibit o l’obertura comercial de l’espai cultural i llibreria Ona, “recuperant el nom i l’esperit d’aquesta històrica llibreria catalana”.Així mateix, també es van entregar els premis Ziryab Ciutat de Balaguer. En la categoria de conte llegendari es va distingir l’obra El revisor de la memòria, d’Àlvar Llobet, i es va concedir un accèssit a Joan Biscarri pel relat Traspàs. En l’apartat de composició musical per a conjunts instrumentals infantils, el guanyador va ser Aleix Puig Caminal per la composició Suite de la locomotora encantada, mentre que Òscar Ferrer es va emportar un accèssit per Suite del tren fantasma.