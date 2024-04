La llegenda pren vida a Puigverd de Lleida

Puigverd de Lleida va reviure ahir el seu passat medieval amb la dissetena edició de la Festa de Sant Jordi i el Drac. La jornada va arrancar amb un ampli ventall d’activitats com el mercat medieval, jocs tradicionals, un contacontes a càrrec de Festuc Teatre i el sopar medieval. El plat fort va arribar amb la representació de la llegenda, narrada aquest any a través de la mirada de la reina, que va congregar centenars de persones a l’esplanada de darrere de les piscines. El programa continuarà avui amb el mercat medieval, una desfilada, concert de Cant Coral i castellers. La celebració inclou demà teatre infantil i cremada de rom, la diada de Sant Jordi de dimarts i acabarà el 27 d’abril amb una festa per als més joves amb el primer Puigverd Medieval Fest.