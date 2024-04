“La llibreria infantil també és un agent d'activitats familiars”

Durant la diada, els autors de ficció, mediàtics i els best-sellers acaparen sempre l’atenció dels mitjans de comunicació, però hi ha un sector editorial invisible que no falla mai, el del llibre infantil i juvenil. “Té un públic que cada vegada va a més”, assegura la lleidatana Mertxe París, responsable de la llibreria El Genet Blau –amb local homònim també a Barcelona des de fa tres anys–, editora i vicepresidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya. “Ara venen famílies especialment per adquirir el primer llibre de Sant Jordi per al seu fill petit, fins i tot per a nadons d’un parell de mesos” revela aquesta llibretera especialitzada en títols per a una franja d’edat de fins a 12 anys.

I és que cada dia més s’editen llibres que són gairebé com peces d’artesania per jugar. “Són veritables obres d’artesania, amb forats per posar els ditets o fins i tot convertir-se en petits titelles, o amb botons que quan els prems deixen escoltar sons o petites històries que meravellen els més petits”, descriu París. De fet, “també ha augmentat molt la venda de cara a la campanya nadalenca perquè les famílies compren aquests llibres com si fossin joguets de regal per als nens”.

Això sí, París afirma que “a més de llibreries som agents culturals d’activitats per a les famílies”. Com contacontes (“els pares estan molt motivats de cara a explicar històries i contes als seus fills”) o presentacions als més petits, com aquella de la que van gaudir ahir davant la llibreria i que pot ser un dels títols de la diada: La llegenda de Sant Jordi de cap per avall (Comanegra), de Tina Vallès i Òscar Julve. París també aposta per d’altres: Bunji, la petita coala, basat en l’espectacle dels lleidatans Festuc Teatre, i El caragol blau, amb il·lustracions de Natasha Domanova, bielorussa establerta des de fa anys a Balaguer, tant un com l’altre del segell Nandibú.