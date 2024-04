El nou Morera suma més de 5.000 visitants la primera setmana

L’èxit de públic en el primer cap de setmana –el 13 i 14 d’abril– del nou Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida, en el qual es van registrar uns 3.500 visitants, es va prolongar al llarg dels dies següents fins a superar les 5.000 persones en aquesta primera setmana de portes obertes de l’equipament museístic estrenat a la rambla Ferran.

El director, Jesús Navarro, no pot dissimular la satisfacció davant de les felicitacions que està rebent aquests últims dies. “Ens arriben molt bones vibracions per part de tothom que visita el Morera, tant per la configuració de l’edifici com per l’exposició inaugural”, assegura. “La gent que coneixia l’antiga Audiència s’ha trobat amb una sorpresa perquè tot ha experimentat un canvi radical, i els que no havien estat mai abans aquí, ja que també estan sorpresos davant d’aquest nou espai museístic al centre de Lleida”, explica Navarro, amb el públic “encantat” també amb el pati central o la terrassa amb vista a la Seu Vella.Una altra de les sorpreses molt ben valorades ha estat la solució adoptada amb les restes arqueològiques de les adoberies medievals, integrades al museu com un mirador, en un espai que permetrà seguir amb les excavacions. Pel que fa a l’exposició Arrels i horitzons, amb un ampli recorregut cronològic des de principis del segle XX i fins a l’actualitat, “el visitant valora l’abast i també la diversitat de registres artístics”, amb llenguatges des de la pintura fins al còmic, la fotografia o el videoart, amb especial atenció a àmbits com la Guerra Civil, el surrealisme o noms capitals de la col·lecció com Cristòfol, Trepat o Sirera.

Vuit hores de portes obertes demà per celebrar Sant Jordi

El Morera també vol celebrar el seu primer Sant Jordi a la rambla Ferran i ho farà amb una jornada de portes obertes ininterrompuda des de les 10.00 fins a les 18.00 hores. A més, els visitants rebran de regal un punt de llibre amb un disseny dedicat a la nova seu i hi haurà un descompte del 10% en l’adquisició de publicacions a la botiga del museu. Fins al 12 de maig l’entrada continuarà sent gratuïta i a partir del 14 costarà 5 euros. La inauguració oficial serà al juny, passades les eleccions.