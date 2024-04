Els llibreters confien a posar avui la guinda a més d'una setmana de diada

La diada de Sant Jordi se celebrarà avui dimarts per primera vegada en jornada laborable des de la pandèmia i els llibreters l’afronten amb bones perspectives de facturació, en un any en què la ciutat de Lleida comptarà amb més parades de llibres, roses i entitats que mai, prop de 200.

El desig dels llibreters de la capital del Segrià ve ratificat pel ritme de venda d’exemplars des del dilluns de la setmana passada, que en algun cas representa més del 50% de les vendes totals de Sant Jordi. I és que els últims anys la tendència ha estat avançar la compra de llibres per evitar d’alguna manera les allaus de públic durant la diada.

Una allau de passejants i compradors que es va intensificar l’any passat i l’anterior per la concentració de parades a l’Eix de la rambla Ferran i la coincidència de Sant Jordi en cap de setmana. Precisament, l’última diada abans del fatídic 2020 de la covid va caure també en dimarts, però just després del Dilluns de Pasqua i Setmana Santa.

Des d’aleshores, les llibreries ja s’han encarregat de promocionar les novetats amb presentacions i firmes d’exemplars durant la setmana anterior a Sant Jordi. Com ha succeït aquest any, animat també per la gran quantitat de títols d’autor lleidatà o vinculats a Ponent que poden trobar-se en parades i aparadors (vegeu les pàgines següents).

Des del Gremi de Llibreters de Catalunya ja van assenyalar que confien igualar les xifres de rècord de l’any passat, amb 1,87 milions d’exemplars venuts i 24 milions d’euros de facturació. I el sector de les floristeries tampoc no queda curt. Els catalans compraran uns set milions de roses, una xifra que suposa un vint per cent més que el 2023, segons les estimacions de Mercabarna-flor.

Instal·lació al pati de l’IEI amb motiu de Sant Jordi.Lleonard Delshams

El recinte firal de Sant Jordi a Lleida s’estendrà per l’avinguda Francesc Macià i la rambla Ferran, amb les parades de llibreries i floristeries a la primera i les d’entitats socials i culturals a la segona. Per facilitar el passeig, la Guàrdia Urbana tallarà el trànsit de vehicles a les dos vies des de les 8.00 i fins a les 22.00 hores. Això sí, en sentit cap a l’estació de tren, el tall de trànsit serà només fins a l’encreuament amb el carrer General Brito. També quedarà afectat i tallat al trànsit el carrer Riquer i l’avinguda del Segre en direcció a la plaça de la Pau, amb accés en aquest cas només per a veïns del barri de Noguerola.

Com a aperitiu de la diada, la Biblioteca Pública de Lleida i la municipal de Pardinyes ja van organitzar diverses activitats de Sant Jordi. En el cas de Pardinyes, la biblioteca va sortir al carrer, fins a la plaça dels Ferroviaris, amb parades de llibres, racó de lectura, manualitats, contacontes i lectura de textos de Sant Jordi.

Per la seua part, la Biblioteca Pública va celebrar la ja tradicional Revetlla de Sant Jordi amb jocs i contes a càrrec de la companyia d’arts de carrer Tombs Creatius i amb l’espectacle musical No diré res de mi, basat en la poesia de Gabriel Ferrater, a càrrec de Meritxell Gené, Pau Guillamet Guillamino i Santi Careta. D’altra banda, estava previst un recital a la plaça de les Missions amb els poetes Jaume Pujol, Joan de la Vega i Amat Baró.