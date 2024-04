Els Oscar canvien les regles en diverses categories clau i potencien l’exhibició en cines

detail.info.publicated europa press

L’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood, l’organització que entrega els premis Oscar, ha anunciat un nou paquet de regles que entraran en vigor aquest mateix any. Unes modificacions que no afectaran a totes les categories, però sí a algunes de les més destacades de la cerimònia, com la de millor pel·lícula, on es reforcen els requisits d’exhibició en sales de cine, millor guió, millor pel·lícula d’animació o millor banda sonora.

En un comunicat, l’Acadèmia ha anunciat les noves bases. Entre els canvis destaca l’eliminació dels autocines com a part del mercat d’exhibició a tenir en compte de cara a poder seleccionar un film per a la categoria de millor pel·lícula. Els autocines estaven permesos des de l’any 2020, quan les sales tradicionals van estar tancades durant la pandèmia. A partir d’ara, ja no seran considerats i tota cinta que aspiri a l’estatueta haurà de passar per cines tradicionals.

Aquesta mesura s’uneix a les anunciades el 2023 per afavorir l’estrena en sales. En aquestes es recollia que, perquè una pel·lícula pugui ser seleccionada, ha de tenir una estrena en cines d’una setmana en una de les sis ciutats considerades mercats principals dels EUA. En elles se substitueix Miami per Dallas/Metroplex, que s’uneix al Comtat de Los Angeles, la ciutat Nova York, l’Àrea de la Badia de San Francisco, Chicago i Atlanta.

A més, una pel·lícula que aspiri al gran premi ha de tenir una exhibició en cines de set dies, consecutius o no, en 10 dels 50 principals mercats dels EUA. Les distribuïdores tindran fins 45 dies per completar aquestes estrenes. En el cas de les cintes estrenades a final d’any, i el pla d’estrena del qual vagi més enllà del 10 de gener de 2025, els distribuïdors han d’enviar els esmentats plans detallats a l’Acadèmia per a la seua verificació. En aquests s’ha d’incloure una estrena en cines, com tard, el 24 de gener de 2025.

Al seu torn, l’elegibilitat en la categoria de millor pel·lícula continuarà supeditada a la presentació d’un formulari confidencial d’Inscripció als Estàndards d’Inclusió i Representació de l’Acadèmia (RAISE), dels quals s’han de complir almenys dos de quatre. Per últim, els distribuïdors i/o equips de producció han de sol·licitar la Certificació de la PGA a tot tardar en la data de la primera projecció comercial de la pel·lícula.

Al marge dels canvis en la categoria de millor pel·lícula, l’Acadèmia ha dut a terme modificacions per als Oscar en el premi a millor guió, tant original com adaptat. Ara, es requerirà una versió final del guió de rodatge.

D’altra banda, els llargmetratges presentats al premi a millor pel·lícula internacional també seran seleccionables en la categoria de millor pel·lícula d’animació si es compleixen els requisits d’elegibilitat descrits per a ambdós premis. I el nou període d’elegibilitat per a millor pel·lícula internacional passa de l’1 de novembre de 2023 al 30 de setembre de 2024.

En la categoria de millor banda sonora, l’Acadèmia implementa una novetat molt important. Ara, fins tres compositors podran rebre estatuetes individuals si, en circumstàncies excepcionals, tots han contribuït plenament a la partitura de la pel·lícula guanyadora. Anteriorment, si tres compositors es presentaven junts, ho havien de fer com a grup.

És el que va passar a les bandes sonores de Todo a la vez en todas partes i Soul, per exemple. Els seus compositors només van rebre un Oscar per a tots. Ara, la definició de grup s’ha especificat per incloure una banda reconeguda. Les noves regles també assenyalen un augment en la llista curta (shortlist), que passa de 15 a 20 títols.

Finalment, es modifica el nom de dos premis especials presentats en els Premis Científics i Tècnics. El premi Gordon E. Sawyer ara es dirà premi a la trajectòria científica i tècnica. I el premi John A. Bonner serà el premi al servei científic i tècnic. Cal assenyalar que totes les mesures entren en vigor aquest any de cara als premis Oscar 2025, la 97a edició dels guardons que se celebrarà el 2 de març de 2025.