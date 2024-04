Un músic històric de Lleida

El saló de sessions de la Paeria va acollir ahir l’acte de donació a l’Arxiu Municipal del fons musical de Ramon Bellmunt Saura (1907-1999), amb la firma de l’acord per part de l’alcalde, Fèlix Larrosa, i de la filla de l’intèrpret i pedagog musical, Maria Josep Bellmunt. Ramon Bellmunt va ser un músic lleidatà, gestor i pedagog musical i intèrpret de violoncel, saxo, banjo i contrabaix, format a l’Schola Cantorum de Lleida. Al llarg de la seua dilatada carrera va ser membre de múltiples agrupacions i entitats i va participar activament en la vida cultural de la ciutat. Aquest compromís amb Lleida va fer que el 1996 donés a l’Arxiu Municipal la documentació musical del seu padrí de bateig, mossèn Ramon Esteve –creador i director de l’Schola Cantorum, afusellat a la Guerra Civil–, que va ser qui el va introduir en el món de la cultura i el coneixement musical. La donació rebuda ara per la Paeria consta de fotografies i partitures, entre altres materials que seran custodiats i estudiats per l’Arxiu, ja que permeten recórrer i descobrir la vida i la trajectòria musical de Bellmunt, així com endinsar-se en la vida cultural de la Lleida d’aquells anys.

Larrosa va afirmar que Bellmunt va ser un lleidatà “amb un recorregut vital admirable, que va deixar una empremta indispensable en la història de la música de la ciutat”. L’alcalde va afegir que “és important recuperar la seua memòria; és el record d’una Lleida que, cent anys enrere aproximadament, vivia una emergència cultural i musical que la guerra va truncar”. Per la seua part, Maria Josep Bellmunt va assegurar que el seu pare va ser una persona compromesa amb Lleida i amb les seues institucions, que va treballar per la ciutat amb especial rellevància i vinculació amb el món cultural i educatiu.L’acte de donació va culminar amb l’actuació del pianista Josep Lluís Viladot i la soprano Sílvia Sabater, que van recrear part del concert que Bellmunt va oferir el 27 de novembre del 1951 en aquest mateix saló de plens municipal.Bona part del contingut gràfic i documental donat per la família va ser publicat l’any passat per Josep Clotet en el volum Músics de trinxera, editat per la Universitat de Lleida.