Joan Manuel Serrat, Premi Princesa d’Astúries de les Arts 2024

El cantautor Joan Manuel Serrat, amb més de cinquanta anys de carrera i autor de 'Mediterráneo', considerada una de les millors cançons de la música espanyola de tots els temps, ha estat distingit aquest dimecres amb el Premi Princesa d’Astúries de les Arts 2024.

Serrat (Barcelona, 1943) ha gravat més de 500 cançons, més de 40 discos i ha posat música als versos dels poetes més grans en espanyol, com Antonio Machado, Miguel Hernández, Neruda, Benedetti, Alberti, Lorca o León Felipe.

Autor d’èxits com 'Penélope', 'Paraules d’amor' o 'Cada loco con su tema', Serrat va anunciar la seua retirada dels escenaris el 2021 amb la gira 'El vici de cantar 1965-2022', que va tancar amb una memorable actuació al Palau San Jordi de Barcelona el 27 de desembre de 2022.

Serrat va ser pioner de la Nova Canço catalana i una veu destacada contra la repressió i injustícies del règim franquista, la qual cosa li va valer arrestos, multes i fins i tot l’exili a Mèxic durant un any, però també el protagonista de l’escàndol que va suposar la seua renúncia a cantar al festival d’Eurovisió el 1968 per no poder cantar en català el "La, la, la" amb el qual va guanyar Massiel fent-ho en espanyol.

Aquest compositor, poeta i també actor havia estat proposat en multitud d’ocasions per al Premi Princesa d’Astúries de les Arts, guardó que l’any passat va recaure en l’actriu Meryl Streep i al qual aquest any s’havien presentat més de cinquanta candidatures.