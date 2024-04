Escriptors i editors van assistir al matí al tradicional esmorzar literari organitzat per l’ajuntament de Barcelona al Palau de la Virreina amb motiu de la diada. Unes 350 persones del món polític, social i cultural es van reunir per encetar la jornada en un acte presidit per l’alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, i Marta Pera, Premi Ciutat de Barcelona de Traducció. Aquesta última va defensar en un discurs el paper dels traductors, a qui va comparar amb els pagesos. Pera va assegurar que, com a la majoria dels agricultors, als traductors els agrada la seua feina, però també “no haver de perdre’s en els tràmits burocràtics i no haver de treballar més hores que un rellotge per, de vegades, no arribar a final de mes. En un país normal, els traductors i pagesos haurien de viure dignament”, va afegir.

Per la seua part, Collboni va reivindicar la recuperació de les Rambles per Sant Jordi. Entre els autors, van ser presents en la trobada Carme Riera, Núria Cadenes, Marc Pastor, Maria Barbal o Manuel Forcano, entre d’altres.