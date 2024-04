Àngels Gonyalons estrena demà a La Mercantil de Balaguer 'El llegat'

La sala La Mercantil de Balaguer acollirà demà (20.00 h) tota una estrena a la cartellera teatral de Catalunya. Es tracta del nou projecte de la companyia AKA Teatre, El llegat, protagonitzat per Àngels Gonyalons, una popular actriu de teatre i musicals, principalment, encara que també amb una llarga trajectòria en cine, televisió i doblatge. Els actors Pau Oliver i Marc Pociello completen el repartiment d’una obra dirigida per Montse Rodríguez Clusella. De fet, tot l’elenc d’El llegat es troba a Balaguer des de divendres passat, com a residents a La Mercantil per ultimar tots els detalls d’aquesta estrena teatral, abans del seu desembarcament el mes que ve a Barcelona per iniciar temporada al Teatre Akadèmia de la capital catalana.

Els responsables de la sala teatral de Balaguer van recordar que “els components d’AKA Teatre van ser els que van estrenar la programació de La Mercantil quan vam obrir al públic l’octubre del 2021, i l’estiu del 2022 ja van elegir aquesta sala per assajar llavors una altra de les seues propostes teatrals, Scratch, per la qual cosa coneixen molt bé aquest espai i els encanta per als assajos”. Ara no seran només proves sinó tota una estrena absoluta d’El llegat, una comèdia agredolça en la qual una mare (Gonyalons) emprèn un últim viatge amb el seu fill adult (Oliver), mentre es fan també els primers passos d’una nova relació d’aquest fill amb el seu amant (Pociello).

Un cartell de primavera amb marionetes, dansa i teatre

El cartell teatral de La Mercantil en aquest primer semestre del 2024 seguirà el diumenge 5 de maig amb el desembarcament de la Fira de Titelles de Lleida a Balaguer amb la companyia italiana Di Filippo Marionette. El 15 de maig, el quintet de dansa Alteracions protagonitzarà el muntatge de dansa contemporània Si et diuen salvatge. El 2 de juny, la sala acollirà la companyia Las Bestias, amb el true crime Dirrrty Boys (quatre Premis Butaca 2023), i la temporada finalitzarà el 29 de juny amb Al contrari!, una obra de Lluïsa Cunillé i Albert Arribas.