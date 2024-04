El 'Gaudeamus igitur' sona pop

L’himne universitari per excel·lència, el Gaudeamus igitur (Alegrem-nos, doncs), sona des d’ahir a ritme de pop i gòspel. La singular versió d’aquesta melodia ha estat possible per una iniciativa de la facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social de la Universitat de Lleida (UdL) que, en paraules del degà, David Aguilar, pretén “actualitzar aquest símbol universitari i reconnectar-lo amb els nous estudiants”. Aquest himne, que es canta amb la màxima solemnitat en les cerimònies protocol·làries universitàries, ha aconseguit rejovenir-se de la mà del pianista, compositor i professor de la UdL Antoni Tolmos, autor dels arranjaments pop i gòspel i de les partitures d’aquesta peculiar versió, el videoclip de la qual es va presentar ahir en un acte a l’auditori del Centre de Cultures de la UdL, al campus de Cappont. Per a l’enregistrament, Tolmos va comptar amb la col·laboració del cor Barcelona Gospel Messangers i d’una quinzena de músics de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida. Més de 30 cantants i intèrprets, sota la direcció musical de Tolmos, també al piano, van participar recentment en l’enregistrament del vídeo a la sala La Unió d’Alpicat. De la revisió del text del Gaudeamus igitur i de la dicció de la cançó es va ocupar el catedràtic de Filologia Llatina de la UdL Matías López, que a més ha dut a terme un breu estudi històric i filològic d’aquest poema anònim que exulta la joventut i el gaudi. L’estudi de López, així com les partitures de Tolmos, formen part del llibre editat per la UdL per a l’ocasió, Gaudeamus igitur, a la col·lecció Consonantia, en català, castellà i anglès. Juntament amb Tolmos, López i Aguilar, la presentació va comptar també amb el coordinador de Comunicació de la UdL, Estanislau Fons.

Pianista, compositor, professor musical, escriptor i coach artístic

El pianista, compositor i professor Antoni Tolmos (Lleida, 1970), doctor en Filosofia i Ciències de l’Educació i professor d’Educació Musical a la UdL, és sobretot un comunicador. Així es definia el 2022 al seu primer llibre, Tu mejor escenario. 12 claves para actuar en público y en la vida. I és que Tolmos també acumula una dilatada experiència com a coach musical, especialitzat en rendiment artístic. En el seu historial compta amb més d’una dotzena de treballs discogràfics, com The new age piano album, gravat a Londres el 2013.