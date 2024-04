'Cinema Paradiso' obre el primer PLA de Juneda

El Teatre Foment de Juneda es va vestir ahir de gala per acollir la inauguració del primer PLA, Festival de Cine Rural, que va consistir en la projecció del clàssic del cine italià Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore, tota una oda a la relació històrica entre el cine i els pobles. Prèviament i davant d’una sala pràcticament plena, l’actriu junedenca Alexandra Olmo va conduir la gala, que va comptar amb les actuacions musicals dels Cantaires de Juneda i d’Heura Gaya.

El programa d’avui donarà inici amb un homenatge a Josep Vallverdú amb la projecció de dos capítols de la sèrie Rovelló, sobre el famós gos que ha creuat fronteres de la mà de l’escriptor lleidatà. La projecció té com a objectiu que els grans recordin la seua infància i els petits descobreixin l’intrèpid gos. Ja a la tarda arribarà el torn de l’exhibició de Muyeres, documental protagonitzat per Raül Refree, conegut també com a productor musical de Rosalía, Sílvia Pérez Cruz, C. Tangana o Albert Pla. En aquesta ocasió visita un poble asturià d’on eren originaris els seus avis per recuperar les cançons que cantaven les segadores antany. Refree protagonitzarà un col·loqui moderat per la cantautora Meritxell Gené. La jornada conclourà amb la projecció d’El mestre que va prometre el mar. Demà seguiran les projeccions i a la nit, entrega de premis.