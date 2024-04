Les Valls d'Àneu commemoraran el 6è centenari del text de bruixeria més antic d'Europa amb una exposició i espectacles

Les Valls d'Àneu commemoraran el 600è aniversari de la llei contra la bruixeria més antiga d'Europa amb un congrés internacional d'experts sobre el fenomen anti-bruixesc, una exposició itinerant sobre l'herència de la cacera de bruixes i l'estrena d'espectacles en el marc de la 33a edició del Dansàneu. La programació dels actes, que s'estendrà al llarg de l'any, pretén reconèixer la singularitat històrica i el pes jurídic del text original del Pirineu, així com restituir la memòria de les dones que van ser objecte de repressió. La llei sobre bruixeria del 1424 està reconeguda com el primer document conservat amb caràcter regulador que ordena i condemna la participació en reunions de bruixes a nivell europeu.La commemoració dels 600 anys de la llei contra la bruixeria més antiga d'Europa s'estendrà durant tot el 2024 amb diferents iniciatives impulsades des del Consell Cultural de les Valls d'Àneu, el festival Dansàneu i la Universitat de Barcelona.

El primer dels actes es durà a terme del 4 al 6 de juliol entre Barcelona i les Valls d'Àneu. Es tracta d'un congrés internacional organitzat per l'Intitut de Recerca en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona (IRCVM-UB) sota la coordinació de l'historiador i catedràtic de la UB Pau Castell. L'esdeveniment preveu reunir durant tres dies els principals especialistes internacionals en l'estudi dels orígens de la cacera de bruixes, com ho són Agustí Alcoberro o Meritxell Simó.

Les ponències versaran sobre els aspectes relacionats amb la història comparada, el dret penal o la literatura bruixesca, entre altres, en un context on aquest patrimoni singular és "poc conegut" més enllà de Catalunya. En aquest sentit, Castell ha apuntat que les jornades serviran per situar les fonts del Pirineu dins del mapa general dels orígens de la cacera de bruixes europea.

En el marc de la commemoració també s'ha programat l'exposició itinerant 'Bruixes de dol. De les ordinacions d'Àneu a les caceres actuals' comissariada per l'escriptora i periodista Ivet Eroles amb el suport de l'Institut Català de les Dones. La mostra, que parteix de la cacera de bruixes, s'articula com una instal·lació artística que ofereix un recorregut per les opressions i violències que han rebut les dones i altres col·lectius estigmatitzats.

L'exposició compta amb l'assessorament de Núria Morelló, historiadora i antropòloga feminista especialitzada en la cacera de bruixes amb perspectiva de gènere i inclou un programa d'activitats. La mostra es podrà veure del 27 de juliol al 31 d'agost a Lo Ventador de la Guingueta d'Àneu (Pallars Sobirà) i, a partir del novembre, a la seu de l'Institut d'Estudis Ilerdencs (IEI) de Lleida.

La temàtica bruixesca també serà present durant la 33a edició del Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu, amb l'espectacle inaugural 'Biterna' i en el de cloenda 'Les filles de Lilit'. Es tracta de dues estrenes les quals posteriorment es podran veure en altres localitzacions com Lleida i Barcelona.

Per la seva banda, Núria Guiu i Ingri Fiksdal oferiran l'espectacle 'Supermedium" el 6 de juliol a Borén (Alt Àneu), mentre que al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) serà l'escenari de 'Vosaltres, les bruixes' amb text de Jan Vilanova i la direcció d'Alicia Gorina amb les actrius Mònica Almirall, Queralt Casasayas, Imma Colomer, Mia Esteve, Montse Esteve i Tai Fati.

La programació que commemora el 6è centenari de la llei de bruixes s'ha presentat aquest dissabte a la seu de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya de Tremp en un acte que ha conclòs amb una acció performativa a càrrec de la ballarina i coreògrafa Sònia Gómez.

Articles especialitzats, llibres i altres publicacions

Més iniciatives que s'han organitzat en el marc de la commemoració són les publicacions especialitzades i divulgatives. Una d'elles és la portada de la revista 'Sapiens' amb un article sobre bruixeria a Catalunya, i un dossier a l''Àrnica, la revista naturalista dels Pirineus' sobre bruixeria i natura amb articles especialitzats.

Així mateix, també es publicarà el llibre 'Dones, lliure esperit' a càrrec dels professors de la Universitat de Lleida Maria José Vilalta i Joan J. Busqueta i s'editarà una 'Auca il·lustrada' per Luci Gutiérrez que recull el judici per bruixeria contra Gabriela Sanci (1592) d'Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà).