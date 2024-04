Figures de la cultura donen suport a Sánchez i exigeixen "decència democràtica": "El país està en un moment perillós"

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Figures de la cultura espanyola, com l’actriu Marisa Paredes, el director de l’Institut Cervantes, Luis García Montero, l’escriptor Benjamín Prados o el cantant Miguel Ríos, han mostrat el seu suport al president del Govern, Pedro Sánchez, en un acte juntament amb els líders de CCOO i UGT en el qual han reivindicat la "decència" en la democràcia perquè "el país està en un moment perillós", com ha dit l’actriu, i s’han posicionat "contra la cultura de l’odi".

"És emocionant veure per fi que la gent surt al carrer i que fem actes de suport a Pedro i a la democràcia. Era terrible aquesta sensació de solitud, d’impotència, de dolor, de desesperació de veure que no es feia res. El país està en un moment perillós de veritat i cal sortir al carrer i cridar que no volem tornar a enrere", ha pronunciat Marisa Paredes, en un acte convocat per CCOO i UGT, a més de persones de la cultura i professionals de la comunicació, en suport a la legitimitat democràtica, la convivència i el respecte, en el qual el lema ha estat 'No ens dona la gana'.

La trobada, que ha tingut lloc a l’auditori Marcelino Camacho, ha tingut el suport del món de la cultura, com per exemple Pedro Almodóvar, que no ha pogut acudir, però que ha enviat una carta que ha llegit Marisa Paredes. "No ens mereixem a Pedro Sánchez com tampoc no ens vam merèixer a Manuela Carmena a l’alcaldia de Madrid", ha escrit el cineasta manxec.

En l’acte, Luis García Montero ha estat l’encarregat de llegir el text de la convocatòria. "L’ús de la cultura de l’odi degrada la convivència i trenca els millors desitjos socials de la llibertat i el funcionament institucional. El fanatisme envaeix els carrers i provoca que les institucions i els poders de l’Estat perdin les raons de la seua legitimitat, assumint una molt perillosa deriva partidista. Patim una interessada política de la crispació per sectors polítics que no accepten els resultats electorals i que es neguen a estar fora del govern, i que a causa de la seua ràbia assumeixen a poc a poc uns comportaments que els deixen també fora dels usos democràtics", ha comentat el director del Cervantes.

En aquest sentit, Luis García Montero ha fet referència a la carta de Pedro Sánchez, i ha afirmat que ha obert "un període de meditació i ha comunicat a la gent la necessitat de pensar la democràcia, de pensar-se en democràcia i de meditar el que està passant." "Hi ha dinàmiques de contaminació que estan deteriorant els eixos fonamentals de la democràcia", ha criticat.

"SEGREST DEL PODER JUDICIAL"

L’acte s’ha iniciat amb la intervenció del secretari general de CCOO, Unai Sordo, que ha apuntat que a Espanya es pretén "normalitzar el segrest d’un dels tres poders de l’Estat", aclarint que es referia al poder judicial, i ha alertat que es viu en un moment d’"evident risc reaccionari".

"Sostreure un dels tres poders de l’Estat de l’escrutini democràtic, és el que és subjacent rere el plantejament que els jutges siguin els qui elegeixen els jutges. Podria ser si poguéssim recuperar el vot censatari, o elegir procuradoria, però no ens dona la gana", ha clamat.

Per la seua part, el secretari d’UGT, Pepe Álvarez, ha afirmat que Espanya i la cultura volen "viure en llibertat", i ha esmentat que així ho va plantejar el president del Govern, Pedro Sánchez, a la carta publicada a les seues xarxes socials en la qual va anunciar que deixava la seua agenda pública de banda per decidir aquest dilluns, 29 d’abril, quin camí seguir. "No ens doblegaran. No aconseguiran que renunciem al nostre dret de vot. No ens dona la gana de deixar-los passar", ha subratllat.

UN ACTE CONTRA LA "CACERA INHUMANA" DE LA DRETA

També ha participat en l’acte el novel·lista Benjamín Prado, que ha començat la seua intervenció esmentant a Almudena Grandes, i que ha provocat els aplaudiments del públic en preguntar si la dreta "s’ha preparat per quan Sánchez demà digui que segueix" i s’ha adreçat al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a qui ha criticat que doni lliçons si "estiuejava amb un narcotraficant".

"Això és un acte de suport de suport a un president el govern del qual s’ha ocupat precisament de no dir-li que no als qui tenien una pensió baixa, als qui no tenien respectats els seus drets, a minories LGTBI, a persones amb una paga insuportable, a la sanitat pública, etc. A totes aquestes persones a les quals sí que els diu que no aquesta dreta oposada a tots els drets. Una dreta que porta cinquanta anys governant per a quatre amics i per als seus comptes aquí i a Suïssa", ha assegurat.

L’escriptor ha assenyalat que a la dreta li és igual la "cacera inhumana" que han dut a terme contra Sánchez i ha afirmat que actuen com a "maltractadors". "Són incommovibles. Els és igual que una cacera inhumana com la que duen a terme contra el president Sánchez acabi per afectar la seua part humana. Tinc una notícia per a ells, el president Sánchez té melsa, dits dels peus, intestí gruixut i segurament cor. Actueu com a maltractadors, cosifiqueu la gent, la convertiu en monstres i després doneu el missatge que als monstres se’ls pot donar sense cap problema perquè són monstres. Són polítics maltractadors", ha afirmat.

D’altra banda, el cantant Miguel Ríos ha assenyalat que Pedro Sánchez no pot deixar la presidència perquè "ha de firmar el decret pel qual es reconegui a l’Estat Palestí". "Pedro Sánchez ha estat el polític que ha posat al frontispici del seu pensament als ciutadans de Gaza", ha afirmat.

L’artista ha finalitzat l’acte posant melodia a un poema de Luis García Montero, realitzat durant la Guerra de l’Iraq. "En aquell moment, la societat es va mobilitzar contra la barbàrie i no vam poder parar-la, però ara hem de continuar lluitant perquè aquesta sí que es pari i es reconegui l’Estat Palestí ja", ha conclòs.