Uns 1.200 cantaires omplen de música el romànic de la Vall de Boí

Uns 1.200 cantaires de 38 corals de Catalunya han omplert de música la Vall de Boí aquest diumenge per commemorar els 900 anys de la consagració de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll. L'acció s'ha dut a terme en el marc de la 14a edició del Lleida Canta, la trobada de corals organitzada per la Coral Maristes Montserrat de Lleida. Després d'una cantada de benvinguda, les corals s'han distribuït en grups per cantar de manera paral·lela en diferents espais del conjunt romànic com l'església de Santa Eulàlia d'Erill la Vall i Sant Joan de Boí. La jornada ha comptat amb la col·laboració del Departament de Cultura, l'Ajuntament de la Vall de Boí i el Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí.