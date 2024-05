Mor el destacat escriptor nord-americà Paul Auster als 77 anys per un càncer de pulmó

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El destacat escriptor nord-americà Paul Auster ha mort aquest dimarts a la nit a Brooklyn, un barri de la ciutat de Nova York (Estats Units), als 77 anys d’edat com a conseqüència d’un càncer de pulmó, segons ha informat el diari 'The New York Times'.

La mort d’Auster, autor d’obres com 'La trilogia de Nova York', 'Sunset Park', 'Invisible' o 'El llibre de les il·lusions’, ha estat confirmada a l’esmentat diari per la seua amiga Jacki Lyden.

La seua trajectòria i popularitat ha fet que la seua obra hagi estat traduïda a més de quaranta idiomes, i l’ha portat a ingressar en l’Acadèmia Nord-Americana de les Arts i les Ciències i a rebre el Premi Príncep d’Astúries de les Lletres el 2006.

El novembre de 2023 va publicar la seua última novel·la, 'Baumgartner, que va arribar després de la novel·la '4 3 2 1,' de 2017, els assajos 'La flama immortal de Stephen Crane', de 2021, i 'Un país banyat en sang', també de 2023.