Lleida esdevé 'La ciutat de les llums' amb l'espectacle internacional de l'artista David Zuazola

L'artista David Zuazola ha escollit Lleida perquè sigui la protagonista de l'espectacle 'La ciutat de les llums', que ha comptat amb la coproducció del Museu de Lleida i el Centre de Titelles. Es tracta d'una representació de la capital del Segrià, que es pot veure al mateix museu, feta a través d'entrevistes amb els veïns. Funcionarà tant com a mostra escenogràfica com a espectacle teatral en el marc de la 35a Fira de Titelles. Altres ciutats del món, com Varsòvia (Polònia), ja han estat les protagonistes de l'obra, que s'estrena a Catalunya i es farà per primer cop en un museu. Hi han participat més de 600 persones, entre estudiants de primària, d'escoles d'arts, música i altres col·lectius que han construït diversos edificis.

La sala d'exposicions temporals del Museu de Lleida acull la representació de la capital del Segrià com 'La ciutat de les llums'. Des de l'accés a l'espai per la planta superior, un conjunt de files de cases i edificis ja condueixen al visitant per les escales fins a la planta baixa, on s'ubica el gruix de l'escenografia amb la representació del Turó de la Seu Vella, el mateix museu, el Liceu Escolar, les Basses d'Alpicat, l'estació de trens, entre altres.

La directora del Museu de Lleida, Clara Arbués, ha explicat que tenien interès per coproduir un espectacle amb el Centre de Titelles amb motiu de la 35a edició de la fira. En aquest sentit, Arbués ha dit que 'La ciutat de les llums' era una opció ideal perquè "justament permet treballar al voltant de la història de la ciutat".

A més, es tracta d'un projecte amb diferents escenes i de caràcter "social", fet que ha permès la participació d'escoles, entitats i col·lectius, ha celebrat la directora. "No només és un espectacle de titelles, sinó que té molts dels ingredients necessaris en els museus que, com nosaltres, volen ser socials", ha afegit.

En la mateixa línia, un dels directors de la Fira de Titelles, Oriol Ferre, ha celebrat que el projecte és un "regal" que arriba quan el certamen compleix 35 edicions. "L'espectacle parla en primera persona de la nostra ciutat. És un projecte singular fet de manera plural, amb la implicació de més de 600 persones", ha expressat.

No és la primera vegada que David Zuazola fa aquest projecte. De fet, 'La ciutat de les llums' és va fer per primera vegada a la ciutat de Varsòvia (Polònia), i després també s'ha pogut veure a Sarajevo (Bòsnia), Chuncheon i Incheon (Corea del Sud), Timisoara (Romania), Tolosa (País Basc), Guadalajara (Espanya) i Kragujevac (Sèrbia). Ara s'estrena a Catalunya i es podrà veure per primer cop en un museu.

Procés creatiu

Per crear Lleida, l'artista hispano-xilè, David Zuazola, es va entrevistar amb diversos veïns que li van explicar la seva visió de la ciutat. A partir d'aquesta informació, l'artista va crear un guió, format per 14 escenes, que són la base de l'espectacle i de la instal·lació, que presenten una ciutat de les llums, que aquest cop és Lleida. En concret, es podran veure escenes inspirades en la boira i el sol, l'Horta, la contaminació, les Basses d'Alpicat, l'11 de desembre de 2017 al Museu de Lleida, el Palau de Vidre, el bombardeig del Liceu Escolar, el tren, l'aeroport d'Alguaire i la Fira de Titelles, sempre amb la Seu Vella present, i altres conceptes que s'aniran desvetllant al llarg de l'espectacle.

Des de mitjans del mes de març passat, Zuazola ha estat instal·lat a Lleida treballant en aquest projecte, primer al Centre de Titelles, i durant tot el mes d'abril, a la sala d'exposicions temporals del Museu de Lleida. "L'interessant d'aquest treball és que em submergeixo en la ciutat que visito i converso amb moltíssimes persones de diferents ètnies o idees polítiques perquè em diguin la seva visió de la ciutat", ha dit Zuazola, que ha destacat que en aquesta ocasió més de 600 persones l'han ajudat a representar la ciutat.

En concret, la construcció de l'escenografia ha comptat amb la participació de la Universitat de Lleida, de l'Escola d'Art i Superior de Disseny Ondara de Tàrrega, de centenars d'alumnes de primària de diverses escoles de Lleida, que han construït casa seva, de la Coral Shalom i de la Fundació Aspros, entre d'altres. La música ha anat a càrrec de l'Escola L'Intèrpret de Lleida.

Obert al públic

L'espectacle oferirà cinc representacions en el marc de la Fira de Titelles, que clou el 5 de maig. A partir de llavors, i fins al dia 19 del mateix mes, s'aniran alternant les representacions de la campanya escolar, amb l'obertura del projecte com a mostra. Durant la Nit dels Museus, el dia 18 de maig, es faran dues representacions més.