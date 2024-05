El lleidatà Eros supera 700.000 oients al mes a Spotify

El DJ lleidatà Eros, nom artístic d’Ignasi Amor, ha superat els 700.000 oients mensuals a la popular plataforma de streaming Spotify i se situa en el número 17 dels artistes de l’àmbit de la música disco i electrònica més escoltats a tot l’Estat. El mes de novembre passat va llançar el tema Barbra Streisand en col·laboració amb DJ Fronteo. L’artista lleidatà qualifica d’“èxit impressionant en la meua carrera musical” aquesta fita i assegura que la seua música arriba a més de 45 països. El seu últim llançament a la plataforma va ser Love & Vibes l’abril passat. A més, amb el single Something Know l’artista ja va aconseguir milions de reproduccions a la plataforma digital.

Així mateix, a començaments d’aquest any ja es trobava entre els cent DJ i productors musicals més escoltats de tot Espanya, segons el rànquing publicat per Climax. És el segon any consecutiu que l’artista lleidatà figura en aquesta llista.