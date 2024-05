Inauguren l'exposició 'Postals de la Seu Vella'

La seu de Res Non Verba va acollir ahir la inauguració de l’exposició Postals de la Seu Vella, de la col·lecció Beatriu Batalla, i que es podrà visitar fins al proper 31 de maig. Aquesta és la primera de les activitats que han previst entorn de la història de l’emblemàtic monument, amb la col·laboració de l’Associació Amics de la Seu Vella, la Federació d’Ateneus de Catalunya i el Turó de la Seu Vella. Per dimarts vinent, a les 19.00 hores, s’ha programat una xarrada a càrrec de Joan-Ramón González amb el títol El Turó de la Seu Vella, patrimoni mundial?. Així mateix, el proper 14 de maig es farà una taula redona, titulada Sentiment de la Seu Vella, amb González, així com amb Josep Maria Batlle, Pep Tort, Manuel Zamora i Eva Peiró. L’activitat estarà moderada per Pere Antorn. Per tancar el programa, el 25 de maig hi ha programada una visita guiada.