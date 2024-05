Lleida es rendeix davant dels titelles

Els titelles van seguir regnant ahir a les places de Lleida en la segona jornada de la 35a Fira de Titelles, que va tenir com a escenaris principals les places de la Llotja, d’Esteve Cuito i del Museu de Lleida, així com del Teatre de l’Escorxador. Des de primera hora del matí, dotze companyies teatrals van delectar petits i grans amb les seues obres, algunes de les quals van ser estrenes a la península. Va ser per exemple el cas de Trukitrek i el seu espectacle Clic, una distopia retrofuturista en la qual el malvat Mefisto intenta robar l’ànima a Fausto. També la italiana Compagnia Samovar va presentar Taller Oceanográfico Sentimental, un espectacle d’espàtules, rodes i onades per a set viatgers en una caravana-teatre.

Més enllà de les representacions teatrals, el certamen també ofereix activitats per als professionals del sector com les 16 Jornades Tècniques, que inclouen set presentacions professionals, un taller, un speed meeting, una demostració i els estands d’inscripcions, una activitat que s’organitza per primera vegada per donar visibilitat a les companyies que es van presentar al procés de selecció de la Fira i que finalment no van ser escollides per formar part de la programació. El certamen tornarà als carrers i sales avui i demà, els dies centrals d’aquesta iniciativa impulsada pel Centre de Titelles de Lleida i que aquest any s’ha marcat com a objectiu superar els 40.000 assistents de l’edició anterior. Un dels regals d’aquesta trenta-cinquena entrega és la instal·lació espectacle La ciutat de les llums, de l’artista hispanoxilè David Zuazola, que es va estrenar dijous i oferirà diferents representacions fins demà. En la construcció de l’escenografia han col·laborat centenars d’escolars de Lleida i l’Escola Ondara de Tàrrega, entre d’altres.