Els museus de Lleida obriran el dissabte 18 fins a mitjanit

Fins a deu espais i equipaments museístics de la ciutat de Lleida obriran les portes a fins mitjanit dissabte que ve, 18 de maig, en una nova edició de la denominada Nit dels Museus. Es compliran així 16 anys des que tots aquests equipaments de la ciutat celebren de forma conjunta aquesta iniciativa promoguda pel Consell d’Europa de difusió del patrimoni amb portes obertes en un horari gens habitual per visitar exposicions i amb l’organització d’activitats culturals per reforçar encara més la promoció de cada centre o museu. La Nit dels Museus se celebra cada any en paral·lel al Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, esdeveniments que aquest any coincidiran en la mateixa jornada.

Així, està previst que aquesta obertura nocturna es porti a terme al Museu de Lleida i al nou Morera Museu d’Art Moderns i Contemporani de Lleida, a més dels equipaments municipals del Museu de l’Aigua, el Roda Roda, el Centre d’Art Contemporani la Panera, la sala d’exposicions de l’ajuntament (l’antiga Sala Leandre Cristòfol) i el Castell Templer de Gardeny. També s’afegiran a la Nit dels Museus el Turó de la Seu Vella, la sala temàtica d’Arts Gràfiques de la diputació de Lleida a la Caparrella i CaixaForum Lleida.

D’altra banda, avui diumenge (de 10.00 a 14.00 h) serà l’última jornada de portes obertes amb entrada gratuïta al nou Morera, des que va obrir les portes al públic el passat 13 d’abril a l’edifici de l’antiga Audiència Provincial a la rambla Ferran. Després de la jornada festival setmanal de demà dilluns, a partir de dimarts el museu cobrarà una entrada general de 5 euros als visitants. Això sí, està prevista una entrada de 2,5 euros i també l’entrada gratuïta per a diversos col·lectius (vegeu morera.paeria.cat), així com entrada lliure el primer dimarts de cada mes.