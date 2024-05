Sra Tomasa, els madrilenys La Paloma i els lleidatans Els Llums de Colors, s'afegeixen cartell urbà del Magnífic Fest

detail.info.publicated acn

Els barcelonins Sra Tomasa, els madrilenys La Paloma i els lleidatans Els Llums de Colors s'afegeixen al cartell de l'edició de 2024 del Magnífic Fest de Lleida. Ho faran però en el marc del 'Magnífic Ciutat' que es desenvoluparà en un escenari a la rambla Ferran de la capital del Segrià en un horari diferent dels concerts que tenen lloc al recinte de les firetes que és on prenen part els caps del cartell del festival. Els organitzadors han assegurat quest dimecres que el ritme de venda d'entrades anticipades és molt bo i que ja s'ha duplicat les que s'havien venut en aquestes dates l'any passat. Santi Salvador, organitzador, ha destacat que es consolida el fet que prop d'un 40% dels assistents provenen de fora de Lleida.

Les tres actuacions del Magnífic Ciutat són d'accés gratuït i es fan al centre de la ciutat. Enguany s'ha canviat l'emplaçament de la plaça del Dipòsit per mirar d'evitar així els pics de calor que es registren al juny a Lleida i per això s'ha escollit la rambla Ferran, on hi ha arbres per poder gaudir de l'ombra. Els encarregats d'obrir la jornada seran Ponent Roots Selector que oferiran una sessió de música negra i caribenya. A la una de la tarda actuarà la Sra Tomasa, banda consolidada que combina la música amb sabor llatí, el funk, reggae, hip hop, trap i drum'n'bass, entre d'altres. A Lleida vindran amb el seu format acabat d'estrenar de Dj Set.

Els Llums de Colors, projecte personal del bateria Xavier León, actuaran a dos quarts de quatre de la tarda. Les seves cançons destaquen per influències que beuen de la vessant més melancòlica de The Smiths, de la delicadesa de Belle & Sebastian, de les històries singulars de Quimi Portet i les sonoritats excèntriques d'Hidrogenesse. A les sis de la tarda serà el torn de La Paloma, banda madrilenya de noise rock. En una segona ubicació al carrer Lluis Besa i organitzat per Carrincló, s'hi podrà veure a les dotze una sessió del dj i fotògraf Rafa ARiño i un concert del grup de versions de Saragossa, Copacabana.

Un any més el Magnífic Fest aposta pels grups emergents i per això, de la mà de les Cases de la Música, torna a organitzar el Catalunya Stellart. El dia 8 de juny sis finalistes d'aquesta iniciativa actuaran a l'Espai Orfeó en una mostra que estarà oberta al públic que vulgui escoltar nous valors de l'escena catalana. El grup guanyador participarà en un programa d'acompanyament artístic de la Casa de la Música de Lleida valorat en 2.000 euros i com a novetat actuarà al Magnífic Fest 2025

El Magnífic Fest celebrarà la seva 3a edició del 14 al 16 de juny al recinte de les firetes de Lleida i espera consolidar-se enguany com el gran festival d'estiu de la capital de Ponent. El cartell el conformen bandes destacades de l'escena indie com Vetusta Morla, Iván Ferreiro o La Oreja de Van Gogh.

Després de presentar el gruix del cartell, el festival també ha anunciat aquest dimecres novetats com la cantautora barcelonina Suu, el grup valencià de rock i electrònica Los Invaders i els DJs Alexander Som, Alex Curreya & J.Lasierra, Te jodes y bailes + Mackaulin, Javi Huescar.