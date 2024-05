Perifèria Cultural, un viatge musical i gastronòmic per 10 pobles de Lleida

El cicle de cultura i gastronomia Perifèria Cultural, que aquest estiu programarà una trentena de cites, per tota la geografia catalana, comptarà amb onze recitals en deu pobles de les comarques de Lleida, en els quals participaran artistes com Roger Mas, Borja Penalba, Alidé Sans, Caïm Riba, Carles Belda, Roba Estesa, Quico Pi de la Serra o el retrobament de la banda Mesclat, entre altres. El president de la Diputació, Joan Talarn, va encapçalar ahir a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida la presentació de les cites a Ponent d’aquest singular festival, organitzat per la productora cultural Ben Aisit.

El cantautor de Solsona Roger Mas no va voler perdre’s l’acte, acompanyant el xef Sergi Company, conegut com a Sergi de Meià, que s’encarregarà d’oferir diverses degustacions gastronòmiques de productes de proximitat maridades amb els concerts. Talarn va recordar que “la cultura també és un dret” i va felicitar aquesta iniciativa “amb visió de territori, pensada sobretot per a les persones que hi viuen i no només per als que el visiten”. Així, el Perifèria Cultural ha programat cites a partir del 15 de juny i fins al 24 d’agost a Salàs de Pallars, Bossòst, Ciutadilla, Peramola, Verdú, Isavarre i Vilanova de Meià, municipi de la Noguera que acollirà també tres recitals als pobles de Gàrzola, Boada i Santa Maria de Meià. Els codirectors de l’esdeveniment, Marçal Girbau i Estel Solé, van destacar tres dates: Hèsta d’Aran popular el 17 de juny a Bossòst, amb l’estrena del nou disc d’Alidé Sans, Arredalh; el retrobament de Mesclat, el 10 d’agost a Vilanova de Meià; i l’espectacle El viatge, de Roger Mas, el 16 d’agost al castell medieval de Ciutadilla.