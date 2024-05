Embarrat mostra l'art del territori

Les naus del Cal Trepat de Tàrrega van viure ahir la jornada central del festival de creació Embarrat, que enguany posa un accent especial en artistes del territori. Així, el pintor de Guissona Joan Codina Donaire va exposar als lavabos de la Foneria la seua crítica sarcàstica a les últimes eleccions catalanes. Xesco Marcè, artista d’Ivars d’Urgell, va exposar a les antigues oficines de la fàbrica una obra formada per collages contestataris amb l’art tradicional. També el músic de la Seu d’Urgell Arnau Obiols va ser present a la mostra amb una instal·lació a partir de sons.

A la nau 18 s’ubica la mostra central amb les creacions de nou artistes. El director de l’Embarrat, Jesús Vilamajó, va destacar la proposta audiovisual dels alumnes i professors de l’Escola d’Arts Ondara de Tàrrega. Segons Vilamajó, en el seu desè aniversari s’ha volgut posar l’accent a donar a conèixer al públic la producció d’artistes lleidatans. Segons Vilamajó, és tot un repte per a bona part del públic entendre les propostes emergents de l’art i “aquest any s’ha vist compensat amb un ple de públic amb les diferents activitats”. Per la seua part, el públic infantil va participar ahir al matí en el disseny de pintures a partir de dibuixos de les 19 naus de Cal Trepat.