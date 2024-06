“En realitat, volia ser artista!”

La vuitena edició del festival de novel·la negra i criminal de Lleida El Segre de Negre va arrancar ahir a la Universitat de Lleida amb una protagonista referent de la literatura catalana contemporània, Margarida Aritzeta. L’escriptora de Valls va rebre el premi Trajectòria amb el qual el certamen va distingir aquesta autora tot terreny de narrativa, assaig i crítica literària des de fa més de quatre dècades. L’editora Eulàlia Pagès i el director de l’IEI, Andreu Vàzquez, li van entregar el guardó després que l’escriptora lleidatana Montse Sanjuan repassés la seua àmplia trajectòria. Després d’agrair el premi, Aritzeta es va sotmetre a l’interrogatori de la directora de SEGRE, Anna Sàez, mitjançant el qual el públic al Centre de Cultures de la UdL va descobrir que l’escriptora “volia ser en realitat artista!”. “Per a mi, els escriptors eren senyors amb barba, morts”, va assegurar arrancat les rialles a l’auditori. “Joaquim Carbó em va animar a escriure i després vaig tenir la sort de formar-me en una gran escola literària com va ser el col·lectiu Ofèlia Dracs”, va recordar la creadora del personatge de la inspectora Mina Fuster, protagonista de cinc novel·les negres. “Aquest gènere és l’excusa perfecta per fer crítica social, es poden dir les veritats d’una forma més contundent”, va afirmar una autora que va confessar que “només escric el que m’agrada llegir”. Prèviament, es va celebrar una taula redona sobre la literatura com a arma política, conduïda per Juan Cal i amb Pau Juvillà, Fàtima Llambrich i Damià del Clot. El festival es traslladarà avui a l’IEI en la jornada central, amb una trentena d’autors en mitja dotzena de debats i altres activitats literàries.