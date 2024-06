Lluís Sánchez, un artista 'eufòric' i imparable

detail.info.publicated LAIA BERENGUER detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La nit de divendres a la televisió catalana prometia ser memorable, fins i tot abans que comencés. La gran final del talent show de 3Cat, Eufòria, es presentava amb tres concursants d’alt nivell i amb una gran incògnita: qui seria finalment coronat guanyador? Després de gairebé tres hores frenètiques, amb música, ball, rialles, plors i molt talent, els presentadors Marta Torné i Miki Núñez van cridar el nom del triomfador: “Lluís!” Aquell noi de 28 anys, natural d’Artesa de Lleida, que havia anat superant tots i cada un dels reptes imposats pel programa setmana rere setmana, va aconseguir conquerir els teleespectadors i es va imposar amb un 58% dels vots en la segona ronda.

Lluís Sánchez Sitjà (1995) va descobrir la seua passió per la música mentre estava de campaments, quan encara era un preadolescent que començava a canviar la veu. Per aquella època, va escoltar els primers discos de la banda britànica Coldplay, que es va convertir en una de les seues favorites, una posició que continua mantenint en l’actualitat. Va ser gràcies a cançons com Yellow, de lletra profunda i melodies captivadores, amb les quals va saber que volia dedicar-se a la música.Ja de gran, juntament amb alguns dels seus amics, es va aventurar a crear un grup de rock en anglès: Spring Riot. Amb el temps, van voler donar una oportunitat al pop en català i la banda, amb els mateixos integrants, es va transformar en Vernal. Paral·lelament, Lluís estudiava el grau en Psicologia a la Universitat de Lleida i després, un màster en Educació a la UAB. Ara s’ha traslladat a la capital catalana, però fins fa molt poc podíem disfrutar de la seua magnífica veu en directe des del carrer Major de Lleida.