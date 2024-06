Secrets de novel·la negra al descobert

detail.info.publicated QUIM GASSÓ SENTIAS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El festival de novel·la negra de Lleida, El Segre de Negre, va viure ahir la jornada més intensa de la vuitena edició amb una oferta d’activitats molt variada durant tot el dia. Una vintena d’escriptors, juntament amb altres periodistes, il·lustradors, historiadors i comissaris de festivals nacionals, van protagonitzar mitja dotzena de debats, amb una ruta teatralitzada, una gimcana familiar i un pòdcast en directe. L’obra itinerant de La sergent Anna Grimm, a càrrec de l’actriu Marta Rosell i amb la seua autora, Montse Sanjuan, va obrir el dia portant les curiositats del gènere per diversos racons de la ciutat. A continuació, les propostes es van traslladar al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs fins al tancament de la jornada, on els ponents van abordar múltiples aspectes de la novel·la negra, des de la creació literària fins a la representació gràfica, el futur del gènere o el vessant psicològic dels seus personatges. A la taula redona La ment humana, un fil d’aranya, l’escriptora i directora de Sàpiens, Clàudia Pujol, va explicar que, “quan estàs escrivint, moltes vegades acabes reflectint coses que t’han passat a tu mateix”. Pujol, que acaba d’estrenar la seua primera novel·la de ficció, No et refiïs dels teus records, va expressar que és un gran gènere per exposar diverses preocupacions socials de l’actualitat. Així mateix, l’escriptor Enric Gomà va confessar als oients el seu propi abecé o, en el seu cas, el seu “eee” per escriure una bona novel·la negra, que ha “de crear expectativa, generar emoció i tenir un estil propi”.

“El gènere està ben representat amb escriptors de Lleida”

Un públic molt heterogeni es va atansar fins al pati de l’IEI durant tota la jornada atret per la novel·la negra. Maria Isabel Baró i María Torrego, dos exprofessores d’institut amb una gran passió per la lectura, van elogiar els autors locals. “És un gènere que està molt ben representat amb escriptors de Lleida, com Montse Sanjuan i Francesc Baena. Hem vingut a aquests debats perquè volem reconèixer la tasca que estan fent”, va expressar Torrego. D’altra banda, Baró va destacar que es tracta d’“un gènere que enganxa perquè desenvolupa la psicologia dels personatges i crea una trama que pot arribar a ser molt divertida”.