Mor un veí de la Vall d'Aran en una sortida de via a l'N-230 a Benavarri

ACN Lleida - Un home de 46 anys i veí de la Vall d'Aran ha mort aquest dimarts en un accident de trànsit a l'N-230, al seu pas per Benavarri (Osca). Els fets han tingut lloc poc abans de les nou i mitja del matí. Per causes que s'estan investigant, un vehicle ha sortit de la via pel marge dret i ha bolcat, fet que ha provocat la mort de l'home, veí de la Val d'Aran, segons ha informat la Guàrdia Civil. A conseqüència d'això s'han mobilitzat efectius i especialistes de l'àrea de trànsit de la Guàrdia Civil de Binèfar, Barbastre i Fraga, una dotació de bombers i serveis sanitaris. El cadàver ha estat traslladat a l'institut de medicina legal d'Osca.