El Raimat Arts Festival més referent

El violinista lleidatà Joan Plana Nadal es va estrenar ahir com a nou director artístic del Raimat Arts Festival amb un objectiu clar: “La meua il·lusió és mantenir la qualitat artística però millorant el repertori perquè aquest certamen pugui anar creixent cada any i convertir-se en un emblema per a Raimat, per a Lleida i per al país.” I res millor per a això que presentar un programa amb un gran cap de cartell i un repertori intens i complex. El Quartet Casals, una de les formacions de corda de més prestigi internacional, protagonitzarà el concert central de la tercera edició del festival, ni més ni menys que interpretant tres dels quartets de Xostakóvitx, un dels grans cicles musicals del segle XX. De fet, actualment el Quartet Casals està gravant la integral dels quinze quartets del músic i compositor soviètic.

Plana va presentar la programació del Raimat Arts Festival, acompanyat de la presidenta de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, Elena de Carandini, que va reafirmar l’objectiu d’aquesta cita del 4 al 6 d’octubre: “Ensenyar Lleida al món a través de la música, la gastronomia i el patrimoni.” De Carandini va recordar que “el festival és una eina per atreure el públic a disfrutar del nostre territori i la nostra gastronomia, també amb el Taste of Lleida”.El segell internacional també vindrà de la mà del violoncel·lista nord-americà Keiran Campbell que, en una de les novetats del festival, interpretarà les sis suites de Bach per a violoncel solista en sis espais singulars de Raimat, amb intervencions gratuïtes de poc més de vint minuts, en sessions de matí i tarda per llocs com la plaça del poble, el castell, els cellers o al mig de les vinyes, “com un pop up de música clàssica”. Forma Antiqva tancarà el cartell a l’església de Raimat amb danses populars del barroc.

“És una gran excusa per retornar a Lleida tot el que m’ha donat”

El violinista lleidatà Joan Plana, establert a Nova York des de fa una quinzena d’anys, va assistir com a públic l’any passat al Raimat Arts Festival. “La meua família és de Raimat!”, va destacar ahir en la tornada a les arrels. Va revelar que “em van convidar a actuar però va sorgir alhora la idea de col·laborar, i crec que podré aportar més com a director artístic, ajudant d’una manera més directa al desenvolupament del festival”. De fet, Plana va assegurar que “desgraciadament no puc venir gaire sovint a Lleida i aquest certamen és una gran excusa per poder retornar a Lleida tot el que m’ha brindat”.