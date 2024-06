El Petit Circ Cric visitarà sis pobles de Lleida aquest estiu

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Petit Circ Cric de Tortell Poltrona visitarà per primera vegada sis pobles de Lleida aquest estiu: Vilaller, Farrera, Bescaran, Lles, Isòvol i Llívia, a més d'altres poblacions de la demarcació de Girona, de manera que el circ recorrerà el Pirineu des de l'Alta Ribagorça fins a l'Alt Empordà. Tortell Poltrona ha explicat que la gira és un projecte que fa molts anys que tenia al cap i que ha batejat com "l'últim somni". Des de 2012 que no sortien de gira, sobretot per les dificultats burocràtiques a l'hora de gestionar els emplaçaments. En aquesta ocasió, asseguren que amb els pobles petits tot han estat "facilitats". Serà un espectacle de petit format, amb una grada reduïda per a 220 persones que preferentment, volen que siguin veïns dels pobles que es visiten.

En una roda de premsa telemàtica des de Sant Esteve de Palautordera, la Troupe Poltrona ha desvetllat aquest dijous els 10 pobles per on faran gira aquest estiu al Pirineu. Tortell Poltrona ha explicat que serà una gira amb un equipament petit, carpes petites i camions també petits. Per això, ha assegurat que serà un "repte" i un "acte poètic" que conjugarà el circ i la "consciència còsmica" que els defineix amb la natura. Seran dos mesos sense tornar a casa, amb la "precarietat" d'estar de gira l'hora de fer les coses del dia a dia.

Montserrat Trias, dona de Tortell Poltrona, ha explicat que des de 2012 no feien gires i que van aturar aquesta dinàmica per la "feina feixuga" d'aconseguir permisos, certificats i altres qüestions de logística. En aquest sentit, ha comentat que malauradament no s'ha avançat gaire en aquest àmbit en el Pla integral de circ però ha destacat que amb els pobles petits no s'han trobat aquesta problemàtica. "Les coses són més fàcils de gestionar" i ha afirmat que pràcticament tots els llocs que havien escollit és per on passaran.

La carpa on es farà l'espectacle serà més petita i s'ha dissenyat una grada especialment només per a 220 persones. La logística per fer les trasllats inclourà 2 camions petits, 6 caravanes i 2 remolcs. Es tracta d'un equipament per poder passar per carreteres i ports de muntanya. La gira es desenvoluparà entre el 28 de juny i l'1 de setembre.

Les funcions es repartiran durant cada cap de setmana amb el 'Què Bèstia!', el clàssic del Circ Cric d'en Tortell Poltrona, un espectacle inspirat en els grans pallassos d'inicis i mitjans del segle XX ple de situacions absurdes i gags. Aquest xou es farà els divendres i diumenges a la tarda. Les 'Històries de la Petita Lu', un espectacle màgic on Luara Mateu explica històries adreçades als més petits, es farà els dissabtes i diumenges al matí. Finalment, la 'Poltrona Troupe', l'espectacle on es pot veure tota la família Poltrona unida i en la seva màxima esplendor, es podrà veure la vesprada dels dissabtes.