Homenatge a la festa de falles del Pirineu a ritme de Mahler

La jove formació musical lleidatana Camerata Granados rendirà aquest dissabte (20.00 h, 15 €) a l’Auditori Enric Granados de Lleida un homenatge a la festa de falles del Pirineu amb la música de Gustav Mahler. L’ensemble simfònic Camerata Granados, dirigit per Pau Romero-Andreu, interpretarà la Simfonia núm. 1 Tità de Mahler, amb una versió a partir del mite de Prometeu –el tità que va ser castigat per Zeus quan aquest va saber que havia entregat el foc als humans– vinculada a la festa pagana de les falles, que rememora l’arribada del foc a les llars en la nit més curta de l’any. Romero-Andreu va explicar que “just aquest cap de setmana que ve començarà la temporada de les festes de falles per diferents pobles del Pirineu de Lleida, que l’any que ve celebraran els deu anys del reconeixement de la Unesco com a Patrimoni de la Humanitat. Per això, hem pensat que seria una bona ocasió retre un homenatge a aquesta tradició i a la seua gent”.

L’espectacle Prometeu i el foc no serà només musical sinó que també anirà acompanyat d’unes singulars projeccions en pantalla gegant a càrrec de l’artista digital Òscar Manyoses. Així, Camerata Granados comptarà amb la creativitat d’aquest artista d’efectes visuals i d’entorns 3D, en un muntatge per al qual ha gaudit del fons audiovisual sobre les falles pirinenques que ha cedit per a l’ocasió la Càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus de la Universitat de Lleida (UdL). El seu director, Marc Ballesté, va manifestar que “aquesta és una manera singular de posar en relleu la nostra tasca de salvaguarda de les falles del Pirineu. Camerata Granados ha sabut aprofitar els nostres recursos en un espectacle que, a través del llenguatge universal de la música, dona valor a aquesta tradició tan arrelada a la nostra terra”. Manyoses, cofundador de la productora Kionalia Project, s’ha encarregat de donar sentit narratiu a la projecció a partir de la creació d’un Prometeu que reviurà a l’Auditori per aconseguir el seu objectiu de donar el foc als pobles fallaires.