Performance de Regina José Galindo a la plaça de l'estació de Lleida en defensa dels temporers

L'artista Regina José Galindo protagonitzarà aquest dijous a Lleida, a partir de les 23.50 hores i fins les 07.00 de divendres, la performance 'Fruita amarga', amb què vol denunciar "el racisme que pateixen els temporers de la fruita". L'acció artística vol posar de manifest que temporers han de passar la nit dormint al ras en no ser acceptades en lloguers o no tenir lloc als albergs. En aquest sentit, Regina José Galindo dormirà al carrer a la plaça Ramon Berenguer IV (la plaça de l'estació de tren) com un més d’aquests treballadors –en el seu cas, sobre un llit de fruita recol·lectada pels mateixos temporers– amb l'objectiu de posar el focus en la vulnerabilitat, la desprotecció i el racisme que pateixen aquestes persones.

'Fruita amarga' forma part de l’exposició 'Descolonitzem el món' de la mateixa Regina José Galindo a La Panera, i la documentació d’aquesta performance formarà part de la mostra, que estarà oberta fins al setembre.