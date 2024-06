Els tres artistes espanyols més escoltats a l’estranger a Spotify

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La plataforma Spotify ha publicat una anàlisi amb dades relatives al mercat musical a partir de l’informe Loud & Clear. Segons la companyia, els tres artistes més escoltats a l’estranger a Spotify l’any passat van ser, per ordre, Quevedo, Rosalía i Rels B. Els segueixen en el rànquing Enrique Iglesias, Morad, Alejandro Sanz i Pablo Alborán, per tancar amb La Oreja de Van Gogh, Aitana i Homes G.

L’espanyol és la segona llengua més escoltada a la plataforma darrere de l’anglès i seguida per l’alemany, el portuguès, el francès i el coreà, la qual cosa fa possible que més del 50 % dels 'royalties’ generats per espanyols el 2023 procedeixin d’oients de fora d’Espanya, amb el reggaeton, el flamenc pop, el rap, el trap i el pop melòdic com els gèneres més escoltats.

Una altra dada destacada és que els artistes van generar més de 123 milions d’euros en 'royalties’ l’any passat, una xifra que a nivell mundial supera els 9.000 milions. Uns 1.300 cantants han generat més de 10.000 euros per drets d’autor només amb Spotify, més del triple que el 2017, i gairebé el 60 % d’aquests 'royalties’ corresponen a artistes o segells independents espanyols. De 2022 a 2023, segons l’informe anual de Promusicae (Productors de Música d’Espanya), els ingressos de la indústria musical espanyola van augmentar en un 12,33 %, mentre que els generats només per les reproduccions a Spotify van créixer un 24 %. La plataforma també treballa "trencant les barreres lingüístiques", segons el comunicat, ja que més de la meitat dels 66.000 artistes que generen almenys 10.000 euros a Spotify a tot el món procedeixen de països en els quals l’anglès no és la primera llengua.